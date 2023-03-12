На Харківщині фіксують пошкодження житлових будинків

Слідчу фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.
Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти упродовж доби зафіксували 12 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження.
Раніше РЕДПОСТ писав, що під час ударів по Харківщині ворог влучив у центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу.
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