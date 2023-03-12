На Харківщині фіксують пошкодження житлових будинків

12.03.2023 08:39 Рита Парфенова

Слідчу фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти упродовж доби зафіксували 12 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час ударів по Харківщині ворог влучив у центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу.