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12.03.2023  08:39   Рита Парфенова

На Харківщині фіксують пошкодження житлових будинків

Слідчу фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.

обстріл

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти упродовж доби зафіксували 12 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час ударів по Харківщині ворог влучив у центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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