11.03.2023 08:52 Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли два десятки селищ Харківщини - ХОВА

Під час ударів по Харківщині ворг влучив у центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Телеграм-канал очільника ХОВА Олега Синєгубова. Сьогодні вночі було заживлено 100% абонентів м. Харків. Тривають роботи над відновленням руху міського електротранспорту.

В області без електроенергії залишаються 15 тис. абонентів у

Вовчанську,

Старому Салтові та

Слатиному.

Але найближчим часом енергетики там також відновлять електропостачання.

Минулої доби ворог продовжував масовані обстріли прикордонних населених пунктів

Харківського,

Куп'янського та

Чугуївського районів області.

Під вогнем були щонайменше 20 населених пунктів Харківщини.

Внаслідок обстрілів с. Вільхуватка Куп’янського району пошкоджено центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу. Зруйновано близько 10 приватних житлових будинків. Поранення отримав 54-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено щонайменше 2 приватних житлових будинки сталися пожежі.

В області залишається високою мінна небезпека. Вчора, біля с. Діброва Ізюмського району 32-річний місцевий мешканець у лісі підірвався на міні "Пелюстка". Госпіталізований з пораненням.

На лінії зіткнення російські окупанти вкотре намагалися вести наступальні дії в напрямку с. Гряниківка. Зазнали невдачі та відступили з втратами.



