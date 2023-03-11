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11.03.2023  08:52   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли два десятки селищ Харківщини - ХОВА

Під час ударів по Харківщині ворг влучив у центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Телеграм-канал очільника ХОВА Олега Синєгубова. Сьогодні вночі було заживлено 100% абонентів м. Харків. Тривають роботи над відновленням руху міського електротранспорту.
 
В області без електроенергії залишаються 15 тис. абонентів у
  • Вовчанську,
  • Старому Салтові та
  • Слатиному.
Але найближчим часом енергетики там також відновлять електропостачання. 
 
Минулої доби ворог продовжував масовані обстріли прикордонних населених пунктів 
  • Харківського,
  • Куп'янського та
  • Чугуївського районів області.
 
Під вогнем були щонайменше 20 населених пунктів Харківщини.
 
Внаслідок обстрілів с. Вільхуватка Куп’янського району пошкоджено центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу. Зруйновано близько 10 приватних житлових будинків. Поранення отримав 54-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.
 
У Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено щонайменше 2 приватних житлових будинки сталися пожежі.
 
В області залишається високою мінна небезпека. Вчора, біля с. Діброва Ізюмського району 32-річний місцевий мешканець у лісі підірвався на міні "Пелюстка". Госпіталізований з пораненням.
 
На лінії зіткнення російські окупанти вкотре намагалися вести наступальні дії в напрямку с. Гряниківка. Зазнали невдачі та відступили з втратами. 
 
 

Источник:   Телеграм-канал Олега Синєгубова
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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