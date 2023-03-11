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11.03.2023  08:07   Дмитро Колонєй

На Харківщині успішно відбиті наступальні дії ворога

Про стан бойових дій на Харківщині на ранокі 11 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Відбиті наступальні діїї ворога на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланям на Генштаб України, ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському напрямку. 
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії райони 9 населених пунктів Харківщини: Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Амбарне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне і Кам’янка.
  • На Лиманському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Масютівка. Здійснив артилерійські обстріли районів 5 населених пунктів Харківщини: Гряниківки, Масютівки, Кислівки, Піщаного і Крохмального Харківської області.
 

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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