11.03.2023 07:30 Рита Парфенова

11 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно у другу суботу березня відзначається День землевпорядника України.





Це свято започатковано у 1999 році указом президента Леоніда Кучми на підтримку ініціативи Державного комітету України із земельних ресурсів (Держкомзему) та Спілки землевпорядників України з урахуванням значного внеску землевпорядників у проведення реформ в Україні, забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів.



В Україні професія землевпорядника завжди мала повагу, бо вона присвячена безцінному скарбу країни — її землі. Землевпорядники стежать за тим, щоб земля використовувалася раціонально та ефективно. Від їхнього професіоналізму залежить, наскільки по-господарськи використовується земля, в якому стані вона буде передана нащадкам.

Примети дня

За народним акалендарем 11 березня Порфирій Пізній. За старих часів на 11 березня припадав день справжньої, теплої весни. Вважалося, що після Порфирія повинні початися польові роботи, хоча селяни не поспішали братися за справу – відомо було, що саме зараз велика ймовірність повернення сильних морозів. Люди аналізували природні явища і намагалися передбачити погоду на найближчий час.

Що не можна робити 11 березня

заборонено знайомитися з дівчатами та жінками. Вважалося, що в них на Порфирія може вселитися Мара.

не можна плавати в річці. За народною прикметою, через це можна оніміти.

Також цього дня

В 106 Цай Лун отримує папір з волокон бамбука.



1302 – згідно Шекспіру, відбулося заручення Ромео та Джульєтти.



1702 – випущено першу англомовну щоденну газету «The Daily Courant».



1770 – народився Вільям Хаскінсон, англійський політичний діяч і перша людина, яка загинула під колесами поїзда (1830).



1818 – народився Маріус Петипа, балетмейстер та педагог.



1835 – у Харкові відбулося перше засідання комітету, який має займатись «генеральним замощенням міста». До його складу увійшли «по два депутати з купецтва, міщанського та ремісничого станів та з іноземців». У комітеті також представлені депутати від обивателів, вибором яких розпоряджався поліцмейстер. Перший досвід замощення Харкова був дуже скромний: за рік замостили каменем лише частину Московської вулиці (нині – проспекту) «через очікуваний проїзд Государя через Харків».



1851 – у Венеції відбулася прем'єра опери Джузеппе Верді "Ріголетто".



1878 – у Французькій Академії продемонстровано фонограф, але винахід було оголошено шарлатанством.



1892 – Міністерством шляхів сполучення було затверджено проект першої московської каналізації.



1895 – спущена на воду російська імператорська яхта «Штандарт» – найбільша та найбільш оснащена яхта у світі.



1931 – народився Кіт Руперт Мердок, австралійський та американський підприємець, медіа-магнат, власник ЗМІ, кінокомпаній та видавництв у США, Австралії, Європі, Латинській Америці та Азії. CEO та екс-Голова ради директорів «News Corporation».



1936 – у Москві вперше розпочалася Декада українського мистецтва.



1950 – народився Джеррі Цукер, американський кінорежисер («З пістолетом наголо», «Цілком таємно»), сценарист, продюсер та актор.



1952 – народився Дуглас Ноел Адамс, англійський письменник, автор популярного фантастичного серіалу «Путівник для автостопом, що подорожують Галактикою».



1967 – народився Джон Барроумен, британський актор (серіали «Торчвуд», «Мисливці за чужими», «Доктор Хто»), співак, танцюрист та телеведучий.



1967 – на цей день зафіксовано 446 різних версій композиції Yesterday гурту The Beatles, що вийшов на два роки раніше.



1967 – вийшов перший сингл групи Pink Floyd, що включає дві композиції: Arnold Layne I Candy і А Currant Bun.



1970 – Пабло Пікассо подарував 800 своїх робіт музею у Барселоні.



1997 – президент України Леонід Кучма оголосив мораторій на смертну кару.



1998 – в Індії виявлено найбільший у світі кактус – заввишки 18.5 метрів.



2011 – біля північно-східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою близько 9.0, що спричинив руйнівний цунамі.

2020 – ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19.

Іменини відзначають:

Макар, Михайло, Петро, Прокоп, Сергій, Степан, Тимофій, Юліан, Яків.



