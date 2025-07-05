05.07.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 липня

У Харкові ранок буде похмурим і дощовим – синоптики прогнозують сильні опади, які завершаться до полудня. Удень та ввечері небо проясниться, опадів більше не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 липня очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с

Температура повітря вдень 24 – 26° тепла..

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Народні прикмети

місяць на небі швидко переміщається і ховається за хмари – до великого урожаю;

молодик і він яскраво світить – до сухої та теплої погоди восени;

на небі багато зірок – буде ясна погода, якщо їх майже не видно – негода;

місяць рогами догори – взимку буде холодно;

вранці на небі веселка – до дощу, ввечері – до сонячної погоди.