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05.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 липня

У Харкові ранок буде похмурим і дощовим – синоптики прогнозують сильні опади, які завершаться до полудня. Удень та ввечері небо проясниться, опадів більше не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 липня очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с

Температура повітря вдень 24 – 26° тепла..

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Народні прикмети

  • місяць на небі швидко переміщається і ховається за хмари – до великого урожаю;
  • молодик і він яскраво світить – до сухої та теплої погоди восени;
  • на небі багато зірок – буде ясна погода, якщо їх майже не видно – негода;
  • місяць рогами догори – взимку буде холодно;
  • вранці на небі веселка – до дощу, ввечері – до сонячної погоди.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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