Прогноз погоди у Харкові на 5 липня

У Харкові ранок буде похмурим і дощовим – синоптики прогнозують сильні опади, які завершаться до полудня. Удень та ввечері небо проясниться, опадів більше не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
5 липня очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с
Температура повітря вдень 24 – 26° тепла..
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
День емоційно насичений, можливі різкі зміни настрою та спонтанні дії. Водночас це слушна нагода для прояву амбіцій у роботі чи стосунках.
У Харкові ранок буде похмурим і дощовим – синоптики прогнозують сильні опади, які завершаться до полудня. Удень та ввечері небо проясниться, опадів більше не очікується.
Міжнародний день кооперативів відзначається щорічно першої суботи липня
влажность:
давление:
ветер: