Поліція встановила особу хулігана, який влаштував провокацію біля адмінбудівлі в Харкові: подробиці

Після публікації відео правопорушення у соцмережах поліція швидко встановила особу хулігана. Ним виявився 29-річний мешканець області, якого вже допитали в відділенні.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові поліцейські встановили особу чоловіка, який скоїв хуліганські дії поблизу адміністративної будівлі одного з відділків поліції. Правопорушення було зафіксовано на відео та опубліковано в соціальних мережах. Після моніторингу мережі інтернет співробітники поліції виявили відео та розпочали перевірку.
Працівники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1, що обслуговує залізничну станцію, оперативно ідентифікували порушника. Ним виявився 29-річний житель Харківської області. Чоловіка запросили до підрозділу поліції для надання пояснень.
Наразі вирішується питання щодо притягнення фігуранта до відповідальності згідно з чинним законодавством.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція повідомила про підозру чоловіку, який відкрив стрілянину з автомата в Харкові.
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