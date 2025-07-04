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04.07.2025  21:31   Дмитро Колонєй

Ситний овочевий суп із сосисками та шпинатом: смачно, швидко та по-літньому

За бажанням можна додати будь-які інші свіжі або заморожені овочі.

Як приготувати овочевий суп із сосисками та шпинатом: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, суп - це не обов'язково нудний буденний обід. Особливо, якщо в ньому є соковиті сосиски, ароматна засмажка, свіжі овочі та зелень. Суп вийде яскравим, насиченим, із приємною текстурою. Чудово підходить і для обіду, і для легкої вечері.
 

Суп з сосисками, овочами та шпинатом

 

Продукти:

  • 3 л води
  • 300 г сосисок,
  • 4 картоплини,
  • 200 г консервованого зеленого горошку,
  • 1 цибулина,
  • 1 морква,
  • 1 помідор,
  • 1 болгарський перець,
  • 2 жмені стручкової квасолі,
  • 1 жменю шпинату, спеції.
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Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Закип'ятити 3 літри води у каструлі.
  2. Очистити та нарізувати картоплю кубиками.
  3. Додати в киплячу воду і варити до напівготовності (приблизно 10 хвилин).
  4. Поки вариться картопля, дрібно нарізати цибулю.
  5. Натерти моркву.
  6. Нарізати перець болгарський.
  7. Обсмажити овочі на сковороді до золотистості це буде засмажка.
  8. Додати засмажку в каструлю з картоплею.
  9. Варити 5 хвилин|мінути|.
  10. Нарізати сосиски кружальцями.
  11. Промити шпинат.
  12. Нарізати стручкову квасолю, помідор.
  13. Додати разом із горошком у суп.
  14. Приправити до смаку сіллю, перцем, травами.
  15. Варити суп ще 5-7 хвилин, поки всі овочі не стануть м'якими.
  16. Зняти з вогню. 
  17. Дати настоятися супу 10 хвилин під кришкою.
 
 

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Тэги:  рецепт, суп, квасоля, помідори, овочі, цибуля, картопля, сосиски, перець
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