04.07.2025 21:31 Дмитро Колонєй
Ситний овочевий суп із сосисками та шпинатом: смачно, швидко та по-літньому
За бажанням можна додати будь-які інші свіжі або заморожені овочі.
Як пише РЕДПОСТ
, суп - це не обов'язково нудний буденний обід. Особливо, якщо в ньому є соковиті сосиски, ароматна засмажка, свіжі овочі та зелень. Суп вийде яскравим, насиченим, із приємною текстурою. Чудово підходить і для обіду, і для легкої вечері.
Суп з сосисками, овочами та шпинатом
Продукти:
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3 л води
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300 г сосисок,
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4 картоплини,
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200 г консервованого зеленого горошку,
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1 цибулина,
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1 морква,
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1 помідор,
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1 болгарський перець,
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2 жмені стручкової квасолі,
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1 жменю шпинату, спеції.
Покроковий рецепт приготування:
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Закип'ятити 3 літри води у каструлі.
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Очистити та нарізувати картоплю кубиками.
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Додати в киплячу воду і варити до напівготовності (приблизно 10 хвилин).
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Поки вариться картопля, дрібно нарізати цибулю.
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Натерти моркву.
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Нарізати перець болгарський.
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Обсмажити овочі на сковороді до золотистості це буде засмажка.
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Додати засмажку в каструлю з картоплею.
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Варити 5 хвилин|мінути|.
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Нарізати сосиски кружальцями.
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Промити шпинат.
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Нарізати стручкову квасолю, помідор.
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Додати разом із горошком у суп.
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Приправити до смаку сіллю, перцем, травами.
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Варити суп ще 5-7 хвилин, поки всі овочі не стануть м'якими.
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Зняти з вогню.
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Дати настоятися супу 10 хвилин під кришкою.
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