03.03.2023 21:53 Дмитро Колонєй
Готуємо смачні та дієтичні суп, запіканку та салат
Прості, корисні та низькокалорійні страви, від яких неможливо додати у вазі.
Як пише РЕДПОСТ, прості та дієтичні рецепти супу, запіканки та салату порадують смаком.
Гречаний суп із фрикадельками
Що варто врахувати
-
За бажання у фарш можна додати цибулю та яйце.
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Фрікадельки краще ліпити змоченими у воді руками
-
Щоб фрикадельки не розвалилися в процесі варіння фарш бажано відбити об стіл.
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Щоб гречка була ароматнішою, варто її обсмажити на сухій сковороді близько 4-5 хвилин без олії.
Продукти на 5 порцій:
-
Картопля – 4 шт.
-
Морква – 1 шт.
-
Цибуля ріпчаста - 1 шт.
-
Фарш курячий – 300 г
-
Крупа гречана – 0.5 ст. (200 мл)
-
Сіль за смаком
-
Спеції – за смаком для супу
-
Олія - 1.5 ст.л.
-
Вода – 3 л
Покроковий рецепт приготування
-
Очистити та нарізати картоплю.
-
Воду довести до кипіння та всипати картоплю.
-
Поки готується картопля, із фаршу сформувати фрикадельки.
-
Фарш посолити та поперчити.
-
Скатати з фаршу кульки розміром з волоський горіх або трохи більше.
-
Додати їх до картоплі.
-
Всипати гречану крупу у суп.
-
Посолити та приправити спеціями, наприклад, овочевою сумішшю для перших страв.
-
Нарізати дрібно цибулю.
-
Моркву натерти на тертці.
-
На розігрітій олії обсмажити цибулю з морквою до легкого золотистого кольору.
-
Додати овочі в суп і готувати ще 10 хвилин, поки картопля і гречана крупа не будуть повністю готові.
-
Спробувати ще раз на сіль та спеції, при необхідності досолити.
-
Вимкнути суп та дати постояти під кришкою ще 10 хвилин.
-
Подавати суп гарячим, прикрасивши за бажанням зеленню.
Запіканка з цвітної капусти та броколі в духовці
Що варто врахувати
-
Можна змінювати співвідношення броколі до цвітної капусти, але головне, щоб загальна маса підготовленої капусти становила 800 грам.
-
Якщо ви використовуєте заморожену цвітну капусту і броколі, для приготування варто заздалегідь підігріти воду до кипіння, заморожені суцвіття капусти акуратно викласти в киплячу воду, не розморожуючи їх. Варити капусту протягом 10 хвилин|мінути|. Далі готувати запіканку за рецептом.
-
Варто звернути увагу, що в гарячому вигляді запіканка має більш рідку, ніжну консистенцію. Після охолодження соус стабілізується і стає густішим за своєю текстурою.
-
Під час приготування в запіканку можна додати зелень або улюблені спеції. Це дозволить ще більше урізноманітнити страву і зробити її більш пікантною.
Продукти:
-
Капуста цвітна – 600 г (можна використати заморожену)
-
Брокколі – 200 г (можна використати заморожену)
-
Олія вершкове – 30 г
-
Сир – 150 г (твердий сорт)
-
Борошно пшеничне – 1 столова ложка
-
Вершки – 500 мл (10%)
-
Сіль - 0,5 ч. л.
-
Перець – 0,5 ч. л.
Покроковий рецепт приготування
-
Цвітну капусту та броколі розібрати на суцвіття.
-
Прибрати листя та жорсткі стебла.
-
Добре промити капусту під проточною водою.
-
Увімкнути духовку для розігріву на 180 градусів.
-
Викласти підготовлену капусту у каструлю.
-
Залити капусту холодною водою та поставити на вогонь.
-
Готувати капусту після закипання води протягом 3-4 хвилин.
-
Овочі довго не варити – лише довести капусту до напівготовності.
-
За допомогою сита, щоб у капусті не залишилося зайвої рідини, злити всю воду. Чим менше буде в готовій капусті води, тим щільніше вийде запіканка.
-
Приготувати вершково-сирний соус для запіканки з цвітної капусти та броколі.
-
У глибоку сковороду або сотейник додати шматочок вершкового масла.
-
Поставити сковороду на середній вогонь.
-
Як тільки масло розтопиться, всипати борошно в сковороду і добре перемішати. Борошно має повністю розподілитися у вершковому маслі.
-
Готувати борошно протягом 2 хвилин до золотистого кольору та легкого горіхового аромату.
-
Частинами, весь час помішуючи, влити в сковороду вершки. Це потрібно для того, щоб мука рівномірно розподілялася по загальній масі і не утворювала грудочки.
-
Готувати соус при постійному помішуванні до кипіння, але не кип'ятити. Якщо вершки закиплять, вони можуть звернутися.
-
Натерти сир на великій тертці.
-
Забрати готовий соус з вогню і додати в нього натертий сир.
-
Добре перемішати соус із сиром. Сир повинен повністю розчинитись у загальній масі.
-
Додати до вершкового соусу сіль та чорний мелений перець. Ще раз добре перемішати.
-
Підготувати форму для запіканки.
-
Викласти у форму броколі та цвітну капусту.
-
Злити в овочі вершково-сирний соус.
-
Поставити запіканку в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку.
-
Запікати протягом 30-35 хвилин.
-
Вийняти готову запіканку з|із| духовки і злегка остудити. Вона має придбати трохи золотистий колір і легку скоринку.
-
Подавати готову запіканку можна як у гарячому, так і холодному вигляді.
-
Запіканка з цвітної капусти та броколі в духовці готова.
Салат з моркви з часником
Продукти:
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Морква - 1 шт (дуже велика або 2-3 маленькі)
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Часник – 1 зубчик
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Майонез – 2 ст.
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Сіль за смаком
-
Перець за смаком
Покроковий рецепт приготування
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Моркву натерти на тертці.
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У майонез додати дрібно нарізаний зубчик часнику, сіль та перець, розмішати.
-
Заправити салат та подавати на стіл.
Смачного!
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