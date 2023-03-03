03.03.2023 21:53 Дмитро Колонєй

Готуємо смачні та дієтичні суп, запіканку та салат

Прості, корисні та низькокалорійні страви, від яких неможливо додати у вазі.

Як пише РЕДПОСТ, прості та дієтичні рецепти супу, запіканки та салату порадують смаком.

Гречаний суп із фрикадельками

Що варто врахувати

За бажання у фарш можна додати цибулю та яйце.

Фрікадельки краще ліпити змоченими у воді руками

Щоб фрикадельки не розвалилися в процесі варіння фарш бажано відбити об стіл.

Щоб гречка була ароматнішою, варто її обсмажити на сухій сковороді близько 4-5 хвилин без олії.

Продукти на 5 порцій:

Картопля – 4 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Фарш курячий – 300 г

Крупа гречана – 0.5 ст. (200 мл)

Сіль за смаком

Спеції – за смаком для супу

Олія - ​​1.5 ст.л.

Вода – 3 л

Покроковий рецепт приготування

Очистити та нарізати картоплю. Воду довести до кипіння та всипати картоплю. Поки готується картопля, із фаршу сформувати фрикадельки. Фарш посолити та поперчити. Скатати з фаршу кульки розміром з волоський горіх або трохи більше. Додати їх до картоплі. Всипати гречану крупу у суп. Посолити та приправити спеціями, наприклад, овочевою сумішшю для перших страв. Нарізати дрібно цибулю. Моркву натерти на тертці. На розігрітій олії обсмажити цибулю з морквою до легкого золотистого кольору. Додати овочі в суп і готувати ще 10 хвилин, поки картопля і гречана крупа не будуть повністю готові. Спробувати ще раз на сіль та спеції, при необхідності досолити. Вимкнути суп та дати постояти під кришкою ще 10 хвилин. Подавати суп гарячим, прикрасивши за бажанням зеленню.

Запіканка з цвітної капусти та броколі в духовці

Що варто врахувати

Можна змінювати співвідношення броколі до цвітної капусти, але головне, щоб загальна маса підготовленої капусти становила 800 грам.

Якщо ви використовуєте заморожену цвітну капусту і броколі, для приготування варто заздалегідь підігріти воду до кипіння, заморожені суцвіття капусти акуратно викласти в киплячу воду, не розморожуючи їх. Варити капусту протягом 10 хвилин|мінути|. Далі готувати запіканку за рецептом.

Варто звернути увагу, що в гарячому вигляді запіканка має більш рідку, ніжну консистенцію. Після охолодження соус стабілізується і стає густішим за своєю текстурою.

Під час приготування в запіканку можна додати зелень або улюблені спеції. Це дозволить ще більше урізноманітнити страву і зробити її більш пікантною.

Продукти:

Капуста цвітна – 600 г (можна використати заморожену)

Брокколі – 200 г (можна використати заморожену)

Олія вершкове – 30 г

Сир – 150 г (твердий сорт)

Борошно пшеничне – 1 столова ложка

Вершки – 500 мл (10%)

Сіль - 0,5 ч. л.

Перець – 0,5 ч. л.

Покроковий рецепт приготування

Цвітну капусту та броколі розібрати на суцвіття. Прибрати листя та жорсткі стебла. Добре промити капусту під проточною водою. Увімкнути духовку для розігріву на 180 градусів. Викласти підготовлену капусту у каструлю. Залити капусту холодною водою та поставити на вогонь. Готувати капусту після закипання води протягом 3-4 хвилин. Овочі довго не варити – лише довести капусту до напівготовності. За допомогою сита, щоб у капусті не залишилося зайвої рідини, злити всю воду. Чим менше буде в готовій капусті води, тим щільніше вийде запіканка. Приготувати вершково-сирний соус для запіканки з цвітної капусти та броколі. У глибоку сковороду або сотейник додати шматочок вершкового масла. Поставити сковороду на середній вогонь. Як тільки масло розтопиться, всипати борошно в сковороду і добре перемішати. Борошно має повністю розподілитися у вершковому маслі. Готувати борошно протягом 2 хвилин до золотистого кольору та легкого горіхового аромату. Частинами, весь час помішуючи, влити в сковороду вершки. Це потрібно для того, щоб мука рівномірно розподілялася по загальній масі і не утворювала грудочки. Готувати соус при постійному помішуванні до кипіння, але не кип'ятити. Якщо вершки закиплять, вони можуть звернутися. Натерти сир на великій тертці. Забрати готовий соус з вогню і додати в нього натертий сир. Добре перемішати соус із сиром. Сир повинен повністю розчинитись у загальній масі. Додати до вершкового соусу сіль та чорний мелений перець. Ще раз добре перемішати. Підготувати форму для запіканки. Викласти у форму броколі та цвітну капусту. Злити в овочі вершково-сирний соус. Поставити запіканку в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку. Запікати протягом 30-35 хвилин. Вийняти готову запіканку з|із| духовки і злегка остудити. Вона має придбати трохи золотистий колір і легку скоринку. Подавати готову запіканку можна як у гарячому, так і холодному вигляді. Запіканка з цвітної капусти та броколі в духовці готова.

Салат з моркви з часником

Продукти:

Морква - 1 шт (дуже велика або 2-3 маленькі)

Часник – 1 зубчик

Майонез – 2 ст.

Сіль за смаком

Перець за смаком

Покроковий рецепт приготування

Моркву натерти на тертці. У майонез додати дрібно нарізаний зубчик часнику, сіль та перець, розмішати. Заправити салат та подавати на стіл.

Смачного!



