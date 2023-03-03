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03.03.2023  21:37   Василь Голосний

Ігор Терехов привітав жінок Новобаварського району зі святом весни (фото)

Напередодні Міжнародного жіночого дня для представниць тендітної половини Новобаварського району, які з початку військової агресії не полишали своїх робочих місць, відбувся святковий захід.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
230 представниць соціальної, освітньої та комунальної сфер району привітав Харківський міський голова Ігор Терехов, 10 з них відзначено Подяками за сумлінну працю на благо міста Харкова. 
 
«Вітаю вас зі святом весни! Дуже хочеться, щоб у вас якнайчастіше був гарний настрій, посмішки, радість! Так, йде війна, і на ваші плечі лягло багато випробувань, з якими ви героїчно справляєтеся. Я дуже хочу, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Після нашої перемоги нам треба буде відновлювати Харків - школи, дитсадки, житлові будинки. Разом ми обов'язково все це зробимо! А сьогодні я бажаю вам здоров'я, кохання, душевного спокою та сімейного благополуччя. Вірю, що наступне свято ми зустрінемо вже у мирному Харкові!» - наголосив міський голова.
 
Сюрприз-вітання від керівників районних комунальних підприємств та організацій, а також виступ заслуженого артиста Михайла Грицкана стали подарунком жінкам до свята.

 

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Тэги:  харків, ігор терехов, новобаварський, привітання, свято
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