03.03.2023 21:37 Василь Голосний

Ігор Терехов привітав жінок Новобаварського району зі святом весни (фото)

Напередодні Міжнародного жіночого дня для представниць тендітної половини Новобаварського району, які з початку військової агресії не полишали своїх робочих місць, відбувся святковий захід.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

230 представниць соціальної, освітньої та комунальної сфер району привітав Харківський міський голова Ігор Терехов, 10 з них відзначено Подяками за сумлінну працю на благо міста Харкова.

«Вітаю вас зі святом весни! Дуже хочеться, щоб у вас якнайчастіше був гарний настрій, посмішки, радість! Так, йде війна, і на ваші плечі лягло багато випробувань, з якими ви героїчно справляєтеся. Я дуже хочу, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Після нашої перемоги нам треба буде відновлювати Харків - школи, дитсадки, житлові будинки. Разом ми обов'язково все це зробимо! А сьогодні я бажаю вам здоров'я, кохання, душевного спокою та сімейного благополуччя. Вірю, що наступне свято ми зустрінемо вже у мирному Харкові!» - наголосив міський голова.

Сюрприз-вітання від керівників районних комунальних підприємств та організацій, а також виступ заслуженого артиста Михайла Грицкана стали подарунком жінкам до свята.

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