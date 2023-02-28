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28.02.2023  21:58   Дмитро Колонєй

Готуємо пісну піцу на тонкому тісті

Смачний рецепт пісної піци.

Як приготувати пісну піцу на тонкому тісті
 
Як пише РЕДПОСТ, пісна піца буде чудовою стравою, яка нічим не поступається традиційною.
 

Пісна піца на тонкому тісті

 

Продукти:

 

Тісто

 

  • вода холодна - 150 мл,
  • борошно - 250 г,
  • сухі дріжджі - 7 г,
  • оливкова олія - ​​2 ст. ложки,
  • сіль - 0,5 ч. ложки,
  • цукор -0,5 ч. ложки.

Соус

 

  • оливкова олія - ​​3 ст. л.,
  • часник - 3 зубчики,
  • помідори без шкірки - 3 шт.,
  • цибуля - 2 шт.,
  • томатна паста - 4 ст. л.,
  • орегано, базилік, чилі - за смаком,
  • сіль - пару щіпок.

Начинка

 

  • сир тофу - 100 г,
  • овочі - на вибір.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Змішати в глибокому посуді борошно, сіль, цукор та дріжджі.
  2. В окремому посуді з'єднати олію та воду.
  3. Рідкі інгредієнти поступово влити в посуд із сухими інгредієнтами та ретельно перемішати.
  4. Далі місити тісто на столі, посипаному борошном.
  5. Перекласти тісто для піци в глибокий посуд, змащений оливковою олією, змастити саме тісто, накрити рушником і поставити в тепле місце на годину.
  6. Перетримувати не рекомендується.
  7. Тим часом приготувати соус для піци.
  8. Для цього цибулю та часник дрібно порубати і обсмажити в оливковій олії хвилини 3.
  9. Помідори очистити, нарізати шматочками і викласти в сковорідку.
  10. Додати приправи, сіль, перець, обсмажувати, помішуючи, 5-7 хвилин.
  11. Додати томатну пасту, перемішати, тушкувати ще 2 хвилини.
  12. Тісто, що піднялося, знову вимісити, розділити на дві частини, потім тонко розкотити кожну в коржик товщиною близько 5 мм.
  13. Змастити основу для піци оливковою олією, посипати базиліком і випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 3-5 хвилин.
  14. Випечену основу змастити соусом, викласти пісну начинку (овочі на вибір тощо) і посипати тертим тофу.
  15. Прикрасити зеленню.
  16. Випікати 15 хвилин при 200 градусах.
 

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Тэги:  рецепт, піца, піст, цукор, олія, сіль, пмідори, часник, цибуля, сир
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