28.02.2023 21:58 Дмитро Колонєй
Готуємо пісну піцу на тонкому тісті
Смачний рецепт пісної піци.
Як пише РЕДПОСТ
, пісна піца буде чудовою стравою, яка нічим не поступається традиційною.
Пісна піца на тонкому тісті
Продукти:
Тісто
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вода холодна - 150 мл,
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борошно - 250 г,
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сухі дріжджі - 7 г,
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оливкова олія - 2 ст. ложки,
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сіль - 0,5 ч. ложки,
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цукор -0,5 ч. ложки.
Соус
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оливкова олія - 3 ст. л.,
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часник - 3 зубчики,
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помідори без шкірки - 3 шт.,
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цибуля - 2 шт.,
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томатна паста - 4 ст. л.,
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орегано, базилік, чилі - за смаком,
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сіль - пару щіпок.
Начинка
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сир тофу - 100 г,
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овочі - на вибір.
Покроковий рецепт приготування
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Змішати в глибокому посуді борошно, сіль, цукор та дріжджі.
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В окремому посуді з'єднати олію та воду.
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Рідкі інгредієнти поступово влити в посуд із сухими інгредієнтами та ретельно перемішати.
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Далі місити тісто на столі, посипаному борошном.
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Перекласти тісто для піци в глибокий посуд, змащений оливковою олією, змастити саме тісто, накрити рушником і поставити в тепле місце на годину.
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Перетримувати не рекомендується.
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Тим часом приготувати соус для піци.
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Для цього цибулю та часник дрібно порубати і обсмажити в оливковій олії хвилини 3.
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Помідори очистити, нарізати шматочками і викласти в сковорідку.
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Додати приправи, сіль, перець, обсмажувати, помішуючи, 5-7 хвилин.
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Додати томатну пасту, перемішати, тушкувати ще 2 хвилини.
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Тісто, що піднялося, знову вимісити, розділити на дві частини, потім тонко розкотити кожну в коржик товщиною близько 5 мм.
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Змастити основу для піци оливковою олією, посипати базиліком і випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 3-5 хвилин.
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Випечену основу змастити соусом, викласти пісну начинку (овочі на вибір тощо) і посипати тертим тофу.
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Прикрасити зеленню.
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Випікати 15 хвилин при 200 градусах.
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