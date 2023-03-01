01.03.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 березня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ зі снігом, проте ближче до вечора він закінчиться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 28%. Температура повітря -1°...+1°C (відчувається як -6°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 54%. Температура повітря +2°...+1°C (відчувається як -2°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 7%. Температура повітря -1°...-2°C (відчувається як -3°C). Вітер північно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Народні прикмети

У минулі часи помітили: якщо з перших днів весна "розгульна, не сором'язлива - обдурить, вірить нічого".

Якщо 1 березня при північному вітрі прогримить грім, то весна буде холодною, при східному вітрі - весна буде сухою, при західному - мокрою, а при південному - теплою.



