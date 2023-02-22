22.02.2023 21:57 Дмитро Колонєй

Готуємо ажурні млинці двох кольорів із пляшки на Масляну

Готуючи цей рецепт господиня може пофантазувати, виписуючи візерунки на сковороді.

Як пише РЕДПОСТ , млинці за цим рецептом за смаком зовсім не відрізняються від звичних тонких млинців, але за допомогою пляшки кулінар може малювати будь-які фігури та візерунки. З іншого боку, вони менше потребуют тіста, тому і млинців виходить більше.

Ажурні млинці із пляшки

Продукти на 5 порцій:

3 яйця

3 ст. цукру

600мл. молока

дрібка солі

2 ст. борошна

1 ст. какао-порошка

3 ст. рослинного масла

Покроковий рецепт приготування

Яйця збити з цукром і сіллю. Додати половину молока та перемішати. Додати просіяне борошно, перемішати. Влити молоко, що залишилося, рослинне масло і ретельно перемішати. Розділити масу на дві частини. В одну частину додати какао-порошок та перемішати. Перелити млинце в пляшку і закрити питною пробкою. Якщо немає такої пробки, то можна зробити отвір у звичайній пробці. Сковороду розігріти, змастити олією (змащувати треба тільки перед випіканням першого млинця). На розпечену сковороду тонким струмком нанести довільний орнамент. Підсушити млинець знизу і перевертаємо. Аналогічно вчинити з темним тестом.

Можна згорнути млинці та подавати з джемом, згущеним молоком або солодким соусом.

Смачного!

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