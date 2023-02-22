22.02.2023 21:57 Дмитро Колонєй
Готуємо ажурні млинці двох кольорів із пляшки на Масляну
Готуючи цей рецепт господиня може пофантазувати, виписуючи візерунки на сковороді.
Як пише РЕДПОСТ
, млинці за цим рецептом за смаком зовсім не відрізняються від звичних тонких млинців, але за допомогою пляшки кулінар може малювати будь-які фігури та візерунки. З іншого боку, вони менше потребуют тіста, тому і млинців виходить більше.
Ажурні млинці із пляшки
Продукти на 5 порцій:
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3 яйця
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3 ст. цукру
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600мл. молока
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дрібка солі
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2 ст. борошна
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1 ст. какао-порошка
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3 ст. рослинного масла
Покроковий рецепт приготування
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Яйця збити з цукром і сіллю.
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Додати половину молока та перемішати.
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Додати просіяне борошно, перемішати.
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Влити молоко, що залишилося, рослинне масло і ретельно перемішати.
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Розділити масу на дві частини.
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В одну частину додати какао-порошок та перемішати.
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Перелити млинце в пляшку і закрити питною пробкою.
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Якщо немає такої пробки, то можна зробити отвір у звичайній пробці.
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Сковороду розігріти, змастити олією (змащувати треба тільки перед випіканням першого млинця).
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На розпечену сковороду тонким струмком нанести довільний орнамент. Підсушити млинець знизу і перевертаємо.
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Аналогічно вчинити з темним тестом.
Можна згорнути млинці та подавати з джемом, згущеним молоком або солодким соусом.
Смачного!
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