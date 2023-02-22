    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо ажурні млинці двох кольорів із пляшки на Масляну
22.02.2023  21:57   Дмитро Колонєй

Готуємо ажурні млинці двох кольорів із пляшки на Масляну

Готуючи цей рецепт господиня може пофантазувати, виписуючи візерунки на сковороді.

Як приготувати ажурні млинці двох кольорів із пляшки на Масляну
 
Як пише РЕДПОСТ, млинці за цим рецептом за смаком зовсім не відрізняються від звичних тонких млинців, але за допомогою пляшки кулінар може малювати будь-які фігури та візерунки. З іншого боку, вони менше потребуют тіста, тому і млинців виходить більше.
 

Ажурні млинці із пляшки 

 

Продукти на 5 порцій:

  • 3 яйця
  • 3 ст. цукру
  • 600мл. молока
  • дрібка солі
  • 2 ст. борошна
  • 1 ст. какао-порошка
  • 3 ст. рослинного масла

Покроковий рецепт приготування

  1. Яйця збити з цукром і сіллю.
  2. Додати половину молока та перемішати.
  3. Додати просіяне борошно, перемішати.
  4. Влити молоко, що залишилося, рослинне масло і ретельно перемішати.
  5. Розділити масу на дві частини.
  6. В одну частину додати какао-порошок та перемішати.
  7. Перелити млинце в пляшку і закрити питною пробкою.
  8. Якщо немає такої пробки, то можна зробити отвір у звичайній пробці.
  9. Сковороду розігріти, змастити олією (змащувати треба тільки перед випіканням першого млинця).
  10. На розпечену сковороду тонким струмком нанести довільний орнамент. Підсушити млинець знизу і перевертаємо.
  11. Аналогічно вчинити з темним тестом.
Можна згорнути млинці та подавати з джемом, згущеним молоком або солодким соусом.
Смачного!
 
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
 
 

Тэги:  рецепт, млинці, масляна, молоко, какао, яйця
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.02 Кулінарні рецепти Смажені курячі стегна з цибулею-порей та лимонами 18.02 Кулінарні рецепти Готуємо класичні картопляні драники на Масляну 17.02 Кулінарні рецепти Готуємо насичений узвар із фініків
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 