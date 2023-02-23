23.02.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 лютого

Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора у Харкові буде триматися ясна погода. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -11°...-8°C (відчувається як -16°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -5°...-7°C (відчувається як -10°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -7°...-8°C (відчувається як -10°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Народні прикмети

Раніше з цього дня слабшали морози. Казали: лютий хоч сердиться, але весну чує.

У народі помітили, якщо 23, 24, 25 лютого іній на деревах, то буде дощ на Мокія Мокрого (24 травня), а це означає, що все літо буде мокрим.

Якщо день теплий і сонячний, то всі наступні місяці будуть по-справжньому прогрітими.

Звертали увагу на вітер: якщо він приходить зі сходу, слід очікувати на швидке настання весни. Бриз південний принесе тепло, але із дощами. Північний подих віщував продовження холодів і навіть, хуртовин і снігопадів.



