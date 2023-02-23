Прогноз погоди у Харкові на 23 лютого

Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора у Харкові буде триматися ясна погода. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -11°...-8°C (відчувається як -16°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -5°...-7°C (відчувається як -10°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -7°...-8°C (відчувається як -10°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.
Зірки схилятимуть до ясності у всьому, починаючи від думок у голові і закінчуючи стосунками з близькими людьми. Спорів краще уникати, так усім буде спокійніше та простіше.
Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора у Харкові буде триматися ясна погода. Без опадів.
23 лютого за новим стилем у народному календарі – Прохор Весновій; селяни вірили, що у цей день розпочинався поворот на весну.
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