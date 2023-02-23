Гороскоп на 23 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Зірки схилятимуть до ясності у всьому, починаючи від думок у голові і закінчуючи стосунками з близькими людьми. Спорів краще уникати, так усім буде спокійніше та простіше.
Овну буде потрібна вся його дипломатичність! Питання, які йому доведеться вирішувати, будуть надто делікатними, щоби озвучувати їх прямо в лоб. Якщо Овен не замислюватиметься про почуття оточуючих, то ризикує нажити собі чимало проблем і провалити будь-які (нехай навіть найпростіші) переговори. Тільки проявивши максимум терпіння і такту, Овен може розраховувати те що, що оточуючі його правильно зрозуміють.
Зірки не радять Тельцю вести з оточуючими свою гру – ризик програти. Якщо ж у минулому Телець намагався приховати чи спотворити інформацію у якомусь питанні, це може несподівано випливти назовні. Нічого не вдієш, таємне в самий незручний момент здатне стати явним. Втім, приводи для хвилювань є лише ті Тільці, яким є що приховувати, а для інших же день обіцяє бути позитивним і гармонійним.
Близнюки можуть вільно чи мимоволі виконувати роль посередника і примирителя між ворогуючими таборами. Ситуація навколо них буде далекою від ідеальної: оточуючі, у тому числі й близькі люди, можуть висунути один одному взаємні претензії. Близнюки ж зненацька спробують згладити нерозуміння сторін. Щоправда, це буде непросто: весь день бідні Близнюки можуть почуватися як між молотом і ковадлом!
Раків очікує на розбір польотів. Нічого не вдієш – для того, щоб рухатися далі, необхідно зупинитися та оцінити свої дії. Зірки кажуть, що Рак матиме шанс дати оцінку своїм вчинкам і розглянути можливі помилки. Можливо, він це зробить сам, а може – за допомогою оточуючих. конструктивна критика – це корисно та добре. Нехай навіть не зовсім приємно.
У будь-яких справах Леву просто необхідно позбутися застарілих стереотипів! День надасть йому хороші можливості, але тільки в тому випадку, якщо він діятиме сміливо та нестандартно. Навколишні оцінять його новаторський підхід і навіть найреволюційніші ідеї! Іншими словами, консервативні шляхи не для Лева, життя чекає від нього свіжих ідей, натхнення та креативу.
Діва ризикує присвятити весь день з'ясування якихось моментів, які раптом видадуться їй важливими. Це може стосуватися її особистих взаємин із кимось чи будь-яких, навіть дрібних, питань. У своїх розбірках і пошуках істини Діва здатна будь-кого вивести з себе! Найцікавіше, що вже наступного дня Діва може спокійно пройти повз те, що її так схвилювало.
Терези можуть волею-неволею згадати про скоєні ними помилки. Можливо, дадуть про себе знати їхні наслідки, а може, ситуація повториться, викликавши у Терезів відчуття дежавю. Або ж навпаки, Терези зможуть уникнути нових промахів, тільки якщо згадають про старі. Так чи інакше, їм не варто заплющувати очі на свої старі прорахунки. Адже досвід, як відомо, річ безцінна, і не дарма за одного битого двох небитих дають.
Скорпіон може відчувати внутрішній конфлікт. Схоже, не все, що йому доводиться робити, він схвалює – якісь речі йому не до вподоби, бо суперечать його розумінню ситуації. Зірки радять Скорпіонові витратити якийсь час на те, щоб розібратися у своїх почуттях. Чи йому так не подобається те, що він змушений робити? Якщо відповідь «так», можливо, Скорпіонові час вжити заходів. Або ж поділитися своїми сумнівами із близькими людьми.
Навколишні будуть налаштовані по відношенню до Стрільця дуже критично, тому зірки радять йому наскільки можна звести спілкування до мінімуму. Особливо з людьми, від яких Стрілець залежить, – наприклад, із начальством. Якщо це не вдасться, Стрільцеві слід зробити все, щоб до його дій і слів неможливо було причепитися. Особливо не варто виступати з ідеями та ініціативами: привертаючи до себе увагу оточуючих, Стрілець має всі шанси виявитися крайнім.
Дивний день, коли у справах Козерога не варто чекати каверзи. Звичайно, це не означає, що він може повністю розслабитися, сподіваючись на кристальну чесність оточуючих. Однак факт залишається фактом: ймовірність того, що Козерога введуть в оману або спробують обдурити, близька до нуля. Тому день добрий для переговорів та укладання угод – особливо тих, у яких є частка ризику.
Водолію варто переглянути свої плани на майбутнє, зокрема й глобальні. Можливо, в них вкралася помилка, і Водолій уже давно йде не тим шляхом? Іноді потрібно коригувати свої події, звіряючи їх із реальністю. Витративши на це день, Водолій не пошкодує: це позбавить його ілюзій та оман, які гальмували прогрес. Тільки зробивши це, він зможе просунутися далі.
Не виключено, що Рибам доведеться давати перед кимось звіт у своїх діях чи словах. У цей день на них можуть чекати всілякі ревізії, перевірки чи просто необхідність пояснювати свої вчинки. Однак хоч би як неприємно це було, Рибам варто набратися терпіння і взяти себе в руки. Якщо вони збережуть незворушність, то легко зможуть порозумітися. Якщо ж піддадуться спокусі вступити з перевіряльниками, то розгляд ризикує затягнутися ще надовго.
Зірки схилятимуть до ясності у всьому, починаючи від думок у голові і закінчуючи стосунками з близькими людьми. Спорів краще уникати, так усім буде спокійніше та простіше.
Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора у Харкові буде триматися ясна погода. Без опадів.
23 лютого за новим стилем у народному календарі – Прохор Весновій; селяни вірили, що у цей день розпочинався поворот на весну.
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