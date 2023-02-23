23.02.2023 07:30 Рита Парфенова

23 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

23 лютого за новим стилем у народному календарі – Прохор Весновій; селяни вірили, що у цей день розпочинався поворот на весну.





З цим днем пов'язано кілька приказок та приказок про погоду, наприклад така: «До Прохора стара охала: ох, студено. Прийшов Прохор і Влас: не весна в нас?» (Пам'ять святого Власа відзначається наступного дня).



Незважаючи на те, що зими все ще остерігалися та просили лютий «не хмурити брови на весну», було зрозуміло, що панувати морозу залишалося недовго: навіть якщо на Прохора було холодно, люди вірили, що скоро прийде потепління, тому що весна поступово вступає у свої права: «На Прохора та зима заохає, а лютий вирує, але весну чує».



За старих часів літні люди спускалися з печей, виходили у двір і вбирали в себе першу весняну теплоту. У сонячну погоду обов'язково грілися під яскравими променями сонця, що пригрівають, вірячи в порятунок від недуг і в те, що дочекаються літньої спеки.



До речі, до свята намагалися запастися дровами з беріз і кленів. Тому що день Весняк будив листяні дерева, в них починався рух соку і рубати їх у цей період означало зробити великий гріх.



Ще 23 лютого православна церква вшановує пам'ять Харалампія Магнезійського, цього святого називали покровителем чиновників.



23 лютого мужики збиралися на сільське сходження: вислуховували доповідь старости, а потім вирішували: залишити її чи обрати нового. Сільського старосту обирали зазвичай на три роки, але могли і достроково усунути з посади, якщо він робив серйозну провину: наприклад, витратив громадські гроші.

Заборони 23 лютого

не варто далеко відходити від дому, щоб не потрапити в руки до нечистої сили,

не можна працювати,

не складати плани на майбутнє,

не можна позичати гроші,

не носити речі чорного кольору.

Також цього дня

У 1685 народився Георг Фрідріх Гендель, німецький композитор епохи бароко, відомий своїми операми, ораторіями та концертами.



1850 – у швейцарському селі народився Цезар Рітц, геній готельного менеджменту, засновник знаменитого французького готелю Ritz, який став символом розкоші та аристократизму.



1874 - британський майор Уолтон Вінгфілд оформив патент на гру в теніс. Цю гру він вигадав у 1873 році, щоб розважати гостей на прийомах у своєму особняку в Уельсі, а також опублікував перші правила гри. За основу майор взяв гру «Роял-теніс», яка з'явилася ще у XII столітті у Франції та була дуже популярною серед французької аристократії до Великої Французької революції.



1878 – народився Казимир Малевич, художник-абстракціоніст, творець знаменитого «Чорного квадрата». За однією з версій, любов до малювання розвинулася у нього на тлі розписів села Пархомівка Харківської губернії, де його батько працював управителем цукрових заводів відомого на той час мільйонника Миколи Терещенка.



1885 – у Девонширі (Англія) злочинець Джон Лі став єдиною у світі людиною, яка вижила після трьох повішень (незабаром страту йому замінили на довічний ув'язнення).



1889 – народився Віктор Флемінг, американський кінорежисер, автор фільму «Віднесені вітром».



1893 - Рудольф Дізель отримав патент на дизельну установку.



1903 – Куба передає США базу Гуантанамо у вічну оренду.



1941 – вперше отримано плутоній.



1947 – засновано Міжнародну організацію зі стандартизації (ISO).



1959 – у Страсбурзі відкрилася Перша сесія Європейського суду з прав людини.



1965 – народилася Крістін Девіс, американська актриса, вона ж Шарлотта із «Сексу у великому місті».



1978 – відбувся дебютний виступ нового гурту Девіда Ковердейла «Whitesnake».



1983 – народилася Емілі Блант, британська актриса («Дика штучка», «Міняючі реальність», «Диявол носить «Prada», «Петля часу»).



1987 – спалах наднової SN 1987A досяг Землі. Це найближча наднова з часів винаходу телескопа.



2000 – Карлос Сантана отримав 8 нагород «Греммі» – з десяти можливих номінацій. У 2003 році цей результат повторила Нора Джонс, яка також виборола вісім статуеток «Греммі».



2010 – невідомі злочинці залили понад 2,5 мільйони літрів дизельного палива та інших вуглеводнів у річку Ламбро, у північній Італії, що призвело до екологічної катастрофи.



2012 – серія нападів на території Іраку, 83 вбиті та понад 250 отримали поранення.

Іменини відзначають:

Аркадій, Валентин, Василь, Ганна, Герман, Григорій, Лука, Павло, Прохор, Федір.



