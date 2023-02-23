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23.02.2023  08:17   Рита Парфенова

Ракетним обстрілом у Харкові пошкоджено промисловий об’єкт. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 22 по 23 лютого 2023 року не зафіксовано пожеж, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.


facebook/Сергій Болвінов

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 22 лютого.

Пожеж, спричинених бойовими діями з боку окупаційних військ рф, за добу не зафіксовано.

Два рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів:

  • у Харкові внаслідок ракетного удару пошкоджень зазнав промисловий об’єкт, постраждало 2 людей.
  • у Вовчанську внаслідок артобстрілів завдано шкоди 5 приватним домоволодінням та 2 навчальним закладам. Постраждалих немає.

Загалом за добу з 22 по 23 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїздів, з яких:

  • 15 – на ліквідацію пожеж;
  • 2 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;
  • 6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 1 – інший виїзд.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 137 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 55% освітнього фонду Харкова постраждало внаслідок численних наземних та повітряних обстрілів.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, харьков, агрессия россии
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