Ракетним обстрілом у Харкові пошкоджено промисловий об’єкт. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 22 по 23 лютого 2023 року не зафіксовано пожеж, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 22 лютого.
Пожеж, спричинених бойовими діями з боку окупаційних військ рф, за добу не зафіксовано.
Два рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів:
Загалом за добу з 22 по 23 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 137 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 55% освітнього фонду Харкова постраждало внаслідок численних наземних та повітряних обстрілів.
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