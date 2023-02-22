22.02.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові було пошкоджено 241 будівля закладів освіти

55% освітнього фонду міста постраждало внаслідок численних наземних та повітряних обстрілів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зазначається, що за попередніми оцінками збитки освітньої інфраструктури склали 3 млрд. гривень.

Пошкодження отримали 107 будівель дитячих садків, 118 шкіл,12 приміщень позашкільних закладів та чотири будівлі управлінь освіти.

Крім цього до третини навчальних закладів було неодноразове влучення ворожих снарядів. Чотири школи було повністю зруйновано.

Більше того, пошкоджено 60 будівель професійно-технічних закладів.

Станом на кінець 2022 року в Харкові відновили 47 закладів освіти, у 132-х провели першочергові ремонтні роботи.

Харківській міській територіальній громаді з цією метою було виділено фактично 245 мільйонів гривень.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти пошкодили ракетою будівлю Харківського університету міського господарства.



