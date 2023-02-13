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13.02.2023  14:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові рятувальники продовжують розбирати завали університету

Окупанти пошкодили ракетою будівлю Харківського університету міського господарства.

Харківські рятувальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
13 лютого група верхолазів Харківського гарнізону ДСНС продовжила роботи з розбирання завалів на пошкодженій ворожим ракетним ударом п’ятиповерховій будівлі Харківського університету міського господарства ім. О.М.Бекетова. 
 
Рятувальники розбирали і скидали донизу нестійкі зруйновані будівельні конструкції, аби запобігти їхній неконтрольованій руйнації і падінню, що у свою чергу може призвести до людських жертв.
 
Проведення цих робіт також в подальшому забезпечить безпеку будівельно-відновлювальних робіт на даному об’єкті. Працювали 10 осіб особового складу ДСНС і 3 одиниці рятувальної техніки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами С300.
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков, харків
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