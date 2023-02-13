13.02.2023 14:40 Віталій Хінєвіч
У Харкові рятувальники продовжують розбирати завали університету
Окупанти пошкодили ракетою будівлю Харківського університету міського господарства.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ДСНС у Харківській області.
13 лютого група верхолазів Харківського гарнізону ДСНС продовжила роботи з розбирання завалів на пошкодженій ворожим ракетним ударом п’ятиповерховій будівлі Харківського університету міського господарства ім. О.М.Бекетова.
Рятувальники розбирали і скидали донизу нестійкі зруйновані будівельні конструкції, аби запобігти їхній неконтрольованій руйнації і падінню, що у свою чергу може призвести до людських жертв.
Проведення цих робіт також в подальшому забезпечить безпеку будівельно-відновлювальних робіт на даному об’єкті. Працювали 10 осіб особового складу ДСНС і 3 одиниці рятувальної техніки.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що вранці 5 лютого військові рф вдарили
по Харкову двома ракетами С300.
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