13.02.2023 14:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові рятувальники продовжують розбирати завали університету

Окупанти пошкодили ракетою будівлю Харківського університету міського господарства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

13 лютого група верхолазів Харківського гарнізону ДСНС продовжила роботи з розбирання завалів на пошкодженій ворожим ракетним ударом п’ятиповерховій будівлі Харківського університету міського господарства ім. О.М.Бекетова.

Рятувальники розбирали і скидали донизу нестійкі зруйновані будівельні конструкції, аби запобігти їхній неконтрольованій руйнації і падінню, що у свою чергу може призвести до людських жертв.

Проведення цих робіт також в подальшому забезпечить безпеку будівельно-відновлювальних робіт на даному об’єкті. Працювали 10 осіб особового складу ДСНС і 3 одиниці рятувальної техніки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами С300.



