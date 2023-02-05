Ігор Терехов розповів, що відбувається на місці прильоту у центрі Харкова

Вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двому ракетами, ймовірно, С300.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.
«Дві ворожі ракети вдарили по центру Харкова. Потрапляння у Київському районі міста. Попередньо йдеться про ракети С-300», – розповів мер.
За словами міського голови, інформації про жертв удару поки немає.
На місці потрапляння ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію.
«Одна з ракет потрапила в житлову забудову центра Харкова. Наразі відомо про пожежу в одному з житлових будинків та одну постраждалу людину», – згодом додав Ігор Терехов.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 5 лютого у місті пролунали вибухи.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.
5 лютого, в день Агафія-Напівхлібника, наші предки перевіряли засіки і упорядковували комори.
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