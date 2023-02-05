05.02.2023 08:54 Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів, що відбувається на місці прильоту у центрі Харкова

Вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двому ракетами, ймовірно, С300.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.



«Дві ворожі ракети вдарили по центру Харкова. Потрапляння у Київському районі міста. Попередньо йдеться про ракети С-300», – розповів мер.



За словами міського голови, інформації про жертв удару поки немає.



На місці потрапляння ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію.

«Одна з ракет потрапила в житлову забудову центра Харкова. Наразі відомо про пожежу в одному з житлових будинків та одну постраждалу людину», – згодом додав Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 5 лютого у місті пролунали вибухи.









