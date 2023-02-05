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05.02.2023  08:22   Рита Парфенова

Харків під обстрілом - залишайтеся в укриттях

Вранці 5 лютого у місті пролунали вибухи.


РЕДПОСТ

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, після восьмої години ранку страна-агресорка завдала ударів по місту Харкову.

«Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях!», – йдеться у повідомленні.

Згідно з офіційною інформацією, зафіксовано «приліт» в центральній частині міста. Попередньо ракета С-300.

Данні про руйнування та постраждалих уточнюється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині окупанти обстріляли прикордонні селища.

Тэги:  обстріл, харків, харьков
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