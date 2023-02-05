Харків під обстрілом - залишайтеся в укриттях

Вранці 5 лютого у місті пролунали вибухи.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, після восьмої години ранку страна-агресорка завдала ударів по місту Харкову.
«Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях!», – йдеться у повідомленні.
Згідно з офіційною інформацією, зафіксовано «приліт» в центральній частині міста. Попередньо ракета С-300.
Данні про руйнування та постраждалих уточнюється.
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Краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.
5 лютого, в день Агафія-Напівхлібника, наші предки перевіряли засіки і упорядковували комори.
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