05.02.2023 07:30 Рита Парфенова

5 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

5 лютого, в день Агафія-Напівхлібника, наші предки перевіряли засіки і упорядковували комори.

День, як правило, проходив у клопотах, адже раніше була велика кількість свят, і накопичилося багато роботи. Попереду була весна та посівні, а тому слід було подбати про все заздалегідь.



Господарі 5 лютого прибирали у засіках – виметали непотрібне сміття, мили стіни, підлогу, лагодили дах, двері. Таким чином, готували помешкання для нового врожаю. Також проводилася перевірка зерна, підготовленого до посіву. Перебирали насіння, позбавлялися зерен, які виявлялися зіпсованими. Упорядковували льохи та сховища. Казали: "Агафій спини в засіках не розгинає, рахунок зерну веде".



На Агафія-напівхлібника читалися на вітер змови на кохання. За давньою традицією цього дня треба було пригостити жебраків чи сиріт, людей, обділених долею.



Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Якщо під час морозу вона залишає гніздо і спускається з дерева, це означає, що слід чекати на відлигу. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Також цього дня

1840 року народився Хайрем Стівенс Максим, американський конструктор та промисловець, творець автоматичної гвинтівки, гармати та станкового кулемета «Максим». Заснував у Німеччині гарматний завод.



1850 – США патентується перша лічильна машина – арифмометр.



1861 - американець Коулмен Селлерс патентує кіноапарат.



1870 – у Львові розпочинається страйк друкарень, перший страйк у Західній Україні.



1878 – народився Андре Гюстав Сітроен, французький інженер і промисловець, творець відомої автомобільної компанії, який «переклав французькою» ідею американця Генрі Форда про випуск надійного недорогого автомобіля, доступного для багатьох людей середнього достатку.



1914 – народився Вільям Сюард Берроуз, американський письменник, представник біт-покоління.



1919 - перша в Європі пасажирська авіалінія пов'язує Берлін та Веймар.



1924 – ВВС розпочинає щогодинну передачу сигналів точного часу.



1928 – подарунок отримали всі жителі планети, які страждають на дефіцит вітаміну D. 5 лютого вперше вдалося синтезувати цю незамінну частину харчового раціону людини.



1943 – народився Майкл Манн, американський режисер («Сутичка», «Своя людина», «Останній із могікан», «Співучасник»), продюсер та сценарист.



1943 – народився Нолан Бушнелл, американський інженер та підприємець, який заснував Atari, Inc та Chuck E. Cheese's. Бушнелл був введений у Зал слави відеоігор та Зал слави асоціації побутової електроніки, отримав BAFTA Fellowship та нагороду «Новатор року» Nations Restaurant News, був названий одним із «50 осіб, які змінили Америку» за версією Newsweek. Бушнелл заснував понад двадцять компаній і є одним із батьків-засновників індустрії комп'ютерних ігор.



1945 – народилася Шарлота Ремплінг, англійська кіноактриса («Загибель богів», «Серце ангела», «Смерть серед айсбергів», «Спокійна Анна», «Нічний портьє»).



1969 – народився Майкл Шин, британський актор («Сутінки», «Інший світ», «Північ у Парижі», «Кривавий алмаз», «Фрост проти Ніксона»).



1971 – третя команда американців на Apollo 14 висаджується на Місяць.



1973 – у Торонто (Канада) розпочалося спорудження найвищої, на сьогоднішній день у світі, телевізійної вежі. Висота споруди 550 метрів.



1976 - американка Мод Талл стала найстарішою в історії водієм автомобіля, отримавши права у віці 104 років.



1980 – народився Бред Фіцпатрік, американський програміст. Відомий, як творець Живого Журналу та автор безлічі проектів у галузі вільного програмного забезпечення.



1985 – народився Кріштіану Роналду, португальський футболіст.



1986 - 89-річний Едвін Таундсенд робить стрибок з парашутом у Верміліон Бей (штат Луїзіана, США), стаючи таким чином літнім парашутистом.



1991 – столиця Киргизії Фрунзе перейменована на Бішкек.



2009 – пірати Сомалі, після отримання викупу у розмірі 3.2 мільйона доларів США, звільнили українське судно «Фаїна».

Іменини відзначають:

Володимир, Геннадій, Євдокія, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар, Максим, Федір.



