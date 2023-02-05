05.02.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 5 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен може випадково образити когось, навіть зовсім не бажаючи. Зірки схиляють його до того, щоби спочатку говорити, а потім уже думати, до яких наслідків це призведе. Так що під впливом емоцій Овен здатний випадково розбалакати чужу таємницю або висловити співрозмовнику неприємну правду прямо в обличчя. Щоб не плодити непорозуміння, зірки радять Овну вибратися туди, де всі танцюють і оглушливо гримить музика – там йому буде не до викривальних розмов.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю слід бути обережним у спілкуванні, особливо з близькими людьми. Зірки схиляють його до того, щоб діяти з наскоку там, де потрібний тонкий підхід. Крім того, Телець здатний бути критичним щодо оточуючих, висловлюючи їм своє невдоволення. Щоб не зіпсувати стосунки з кимось із близьких, зірки радять Тельцю у розмовах не торкатися болючих та делікатних тем. Вирішити проблему він все одно не зможе, а ось загострити її просто.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Навколишні можуть втягнути Близнюків у суперечку, безглузде обговорення чи конфлікт. Можливо, Близнюки навіть відчують, що хтось харчується їхніми емоціями, енергетично вампірит! Зірки радять їм у некомфортній ситуації просто піти убік. Краще для виду погодитися, ніж вступити в полеміку і потім почуватися вичавленим, як лимон. Іншими словами, не підставляйте вампірам шию - і ви виб'єте у них ґрунт з-під ніг.

Рак (22 червня – 23 липня)

Ключем до успіху у гороскопі Раку буде рішучість! Рак може наважитися на сміливий крок, єдина умова – цей крок має бути добре продуманий, особливо якщо йдеться про фінанси. Так що якщо в Рака в запасі є план, для здійснення якого не вистачало сміливості, саме час почати діяти. Гірше, якщо Рак візьметься за якусь справу спонтанно, під впливом швидкоплинних бажань чи емоцій: раптові пориви здатні штовхнути його на необачний вчинок.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев та делікатність будуть як ніколи один від одного далекі! День наділяє його прямолінійним бажанням висловлювати все, що Лев вважає за потрібне, що оточує прямо в обличчя. Його логіка при цьому буде проста: я знаю як краще, моя думка правильна. Щоб така поведінка Лева не стала ґрунтом для сварок, зірки радять йому спрямувати свій запал у якесь мирне русло. У справах, де оточуючі не плутаються у Лева під ногами, він здатний зробити неможливе!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві не варто траплятися начальству на очі - є можливість потрапити під гарячу руку! Втім, мова може йти і просто про людей, від яких Діва в чомусь залежить або які мають на неї вплив: батьків, кохану людину, друзів. Зірки кажуть, що ризик виявитися для когось «крайнім» для Діви дуже великий. Щоб день пройшов без образливих ексцесів, їй необхідно поставити між собою та оточуючими непробивний щит із чарівності та почуття гумору.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки радять Терезам приготуватися до того, що їм доведеться відстоювати свої інтереси. Йдеться про судовий розгляд, про грошову суперечку чи звинувачення на їх адресу. Тим часом, Терезам навряд чи вдасться вийти переможцем зі спірної ситуації та довести оточуючим свою правоту. Навіть якщо на руках вони мають залізні аргументи, зірки радять їм почекати. Краще продемонструвати свої козирі в інший день, коли у Терезів буде більше шансів на перемогу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Для Скорпіона настав час діяти! Можна скільки завгодно будувати плани, проте колись їх треба втілювати в життя. Можливо, Скорпіон не міг наважитися розпочати якийсь проект, зізнатися у своїх почуттях, замовити путівку на море чи зробити покупку, про яку мріяв. Якщо так, то добрий день для того, щоб вольовим рішенням взяти бика за роги. І навіть якщо попереду ще довга дорога, не треба боятися: будь-яка дорога починається з першого кроку.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У Стрільця може з'явитися можливість виправити щось. Це може стосуватися і побутових питань, і робочих моментів, а може й чогось більш глобального, як взаємовідносини з близькими людьми. Звичайно, нелегко зізнатися собі та оточуючим у тому, що наробив помилок, але, зрештою, всі люди помиляються: одні більше, інші завжди. Визнавши свою неправоту в якомусь питанні, Стрілець не пошкодує – він скине зі своїх плечей чималий тягар, а натомість йому відкриються нові перспективи.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг може демонструвати безкомпромісність, затято обрушуючись на тих, хто зважиться ставити йому палиці в колеса або ризикне відкрито заперечити. Втім, не менш люто Козеріг здатний захищати своїх друзів чи всіх несправедливо скривджених. З одного боку, такий категоричний настрій дозволить йому розбити в пух і прах своїх опонентів, з іншого ж – надвечір Козеріг може з подивом виявити, що нажив собі кілька нових ворогів чи нових друзів.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Зірки радять Водолію не йти манівцями там, де можна рухатися безпосередньо. Прямий шлях найкоротший, але як часто ми забуваємо про це! успішна стратегія Водолія проста: жодної хитрощі, обману та спроб щось приховати. У всіх сферах життя – і в дружбі, і в роботі, і в коханні – Водолію допоможуть щирість та чесність. Проблеми? Розкажіть про них. Хочете чогось досягти? Заявіть про це. чітко сформульована мета відкриє перед Водолієм нові можливості та нові двері.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Будь-яка дрібниця в очах Риб здатна прийняти розміри слона! Через це їм важко розставити пріоритети, визначившись, які справи треба робити в першу чергу, а які можна відкласти на потім. Все здаватиметься їм однаково важливим. У результаті Риби здатні хапатися відразу за все і ... так нічого і не встигнути. Щоб день не пройшов у безглуздих перегонах, зірки радять Рибам згадати мудру думку: «Щастя людини – десь між свободою та дисципліною». Трохи дисципліни у думках та справах їм не зашкодить.



