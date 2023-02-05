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05.02.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 лютого

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.

Саржин яр в Харькове

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 17%. Температура повітря -4°...-3°C (відчувається як -6°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 29%. Температура повітря -2°...-2°C (відчувається як -4°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 13%. Температура повітря -2°...-4°C (відчувається як -4°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • У минулі часи погоду цього дня передвіщали білки та птахи.
  • Якщо під час морозу білка залишає гніздо і спускається з дерева, слід чекати відлиги.
  • Синиці голосно щебечуть вранці – чекай на морози найближчим часом.
  • Сонячний день – буде рання весна.
  • За прикметою 5 лютого багато снігу лежить на землі – рік буде врожайним.
  • Сильний мороз – весна настане рано.
  • Погода після полудня дозволяє зрозуміти, яким буде січень наступного року.

 


Тэги:  прогноз погоди, харків, харьков
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