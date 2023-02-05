Прогноз погоди у Харкові на 5 лютого

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 17%. Температура повітря -4°...-3°C (відчувається як -6°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 29%. Температура повітря -2°...-2°C (відчувається як -4°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 13%. Температура повітря -2°...-4°C (відчувається як -4°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.
5 лютого, в день Агафія-Напівхлібника, наші предки перевіряли засіки і упорядковували комори.
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