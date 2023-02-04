04.02.2023 21:45 Віталій Хінєвіч

Суп із сочевиці з курячою ковбасою

Смачний супчик урізноманітніть повсякденні обіди.

Сочевичний суп з курячими ковбасками стане улюбленою стравою для всієї сім'ї. Про це повідомляє РЕДПОСТ.

Для приготування страви необхідні такі інгредієнти:

2 столові ложки оливкової олії;

300 г повністю приготовлених курячих ковбасок, нарізаних тонкими кружальцями;

1 маленька цибулина, нарізана кубиками;

2 маленькі моркви, нарізані кубиками;

дрібна сіль;

2 столові ложки томатної пасти;

2 зубчики часнику, подрібнених або дрібно натертих;

1 лавровий лист;

1 чайна ложка сушеного орегано;

6 чашок курячого чи овочевого бульйону без додавання солі чи води;

1 чашка помитої сочевиці;

200 г шпинату;

свіжий чорний перець;

нарізана свіжа петрушка для прикраси (за бажанням).

Крок 1

У великій каструлі на середньому вогні нагрійте оливкову олію, доки вона не почне мерехтіти. Додайте ковбасу і готуйте, періодично помішуючи, доки вона не підрум'яниться, близько 4 хвилин. Додайте цибулю, моркву та щіпку солі.

Готуйте, періодично помішуючи, доки цибуля не стане прозорою, близько 4 хвилин. Використовуйте дерев'яну ложку, щоб зіскребти всі рум'яні шматочки, оскільки овочі виділяють вологу. Додати томатну пасту, часник, лавровий лист і сушений орегано.

Крок 2

Додайте бульйон, сочевицю та ще одну щіпку солі. Накрийте кришкою, збільшіть вогонь та доведіть до кипіння. Частково відкрийте кришку і зменшіть вогонь, щоб підтримувати активне кипіння, доки сочевиця не приготується та аромати не змішаються, близько 20 хвилин. Спробуйте на смак, щоб переконатися, що сочевиця повністю приготувалася; якщо ні, варити ще 5-10 хвилин.

За бажання приправте додатковою сіллю. Додайте шпинат, а через кілька хвилин приправте кількома щіпками свіжомеленого чорного перцю. Зніміть з вогню, розлийте по тарілках, посипте петрушкою, якщо використовуєте і подавайте гарячим.



