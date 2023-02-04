    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Суп із сочевиці з курячою ковбасою
04.02.2023  21:45   Віталій Хінєвіч

Суп із сочевиці з курячою ковбасою

Смачний супчик урізноманітніть повсякденні обіди.

суп
 
Сочевичний суп з курячими ковбасками стане улюбленою стравою для всієї сім'ї. Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 

Для приготування страви необхідні такі інгредієнти:

 

  • 2 столові ложки оливкової олії;
  • 300 г повністю приготовлених курячих ковбасок, нарізаних тонкими кружальцями;
  • 1 маленька цибулина, нарізана кубиками;
  • 2 маленькі моркви, нарізані кубиками;
  • дрібна сіль;
  • 2 столові ложки томатної пасти;
  • 2 зубчики часнику, подрібнених або дрібно натертих;
  • 1 лавровий лист;
  • 1 чайна ложка сушеного орегано;
  • 6 чашок курячого чи овочевого бульйону без додавання солі чи води;
  • 1 чашка помитої сочевиці;
  • 200 г шпинату;
  • свіжий чорний перець;
  • нарізана свіжа петрушка для прикраси (за бажанням).

Крок 1

У великій каструлі на середньому вогні нагрійте оливкову олію, доки вона не почне мерехтіти. Додайте ковбасу і готуйте, періодично помішуючи, доки вона не підрум'яниться, близько 4 хвилин. Додайте цибулю, моркву та щіпку солі.
 
Готуйте, періодично помішуючи, доки цибуля не стане прозорою, близько 4 хвилин. Використовуйте дерев'яну ложку, щоб зіскребти всі рум'яні шматочки, оскільки овочі виділяють вологу. Додати томатну пасту, часник, лавровий лист і сушений орегано.
 

Крок 2

Додайте бульйон, сочевицю та ще одну щіпку солі. Накрийте кришкою, збільшіть вогонь та доведіть до кипіння. Частково відкрийте кришку і зменшіть вогонь, щоб підтримувати активне кипіння, доки сочевиця не приготується та аромати не змішаються, близько 20 хвилин. Спробуйте на смак, щоб переконатися, що сочевиця повністю приготувалася; якщо ні, варити ще 5-10 хвилин.
 
За бажання приправте додатковою сіллю. Додайте шпинат, а через кілька хвилин приправте кількома щіпками свіжомеленого чорного перцю. Зніміть з вогню, розлийте по тарілках, посипте петрушкою, якщо використовуєте і подавайте гарячим.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати швидкий сніданок по-турецьки.
 

Тэги:  кулінарія, рецепт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.01 Кулінарні рецепти Пудинг з ірискою та вершками
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 