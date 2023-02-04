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04.02.2023  20:30   Віталій Хінєвіч

Чоловіка із забороненими речовинами виявили в Харкові

Увагу поліцейських привернула підозріла людина.

збувач наркотиків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Вдень 4 лютого під час патрулювання на вулиці Верстатна, увагу патрульних привернув чоловік, який помітивши екіпаж, різко змінив напрямок руху та намагався зникнути з поля зору. Такі дії поліцейським здались дивними, тому вони вирішили його перевірити.
 
При спілкуванні чоловік розповів правоохоронцям, що має в кишені 4 згортка із забороненими речовинами. Також громадянин повідомив поліцейських, що наркотичні речовини знаходились у нього для збуту через так звані "закладки". Даний факт підтвердився наявністю чисельних фото в телефоні чоловіка.
 
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.
 
 

Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харьков, харків
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