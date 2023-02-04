04.02.2023 20:30 Віталій Хінєвіч

Чоловіка із забороненими речовинами виявили в Харкові

Увагу поліцейських привернула підозріла людина.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Вдень 4 лютого під час патрулювання на вулиці Верстатна, увагу патрульних привернув чоловік, який помітивши екіпаж, різко змінив напрямок руху та намагався зникнути з поля зору. Такі дії поліцейським здались дивними, тому вони вирішили його перевірити.

При спілкуванні чоловік розповів правоохоронцям, що має в кишені 4 згортка із забороненими речовинами. Також громадянин повідомив поліцейських, що наркотичні речовини знаходились у нього для збуту через так звані "закладки". Даний факт підтвердився наявністю чисельних фото в телефоні чоловіка.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.



