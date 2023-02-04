04.02.2023 20:30 Віталій Хінєвіч
Чоловіка із забороненими речовинами виявили в Харкові
Увагу поліцейських привернула підозріла людина.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
Вдень 4 лютого під час патрулювання на вулиці Верстатна, увагу патрульних привернув чоловік, який помітивши екіпаж, різко змінив напрямок руху та намагався зникнути з поля зору. Такі дії поліцейським здались дивними, тому вони вирішили його перевірити.
При спілкуванні чоловік розповів правоохоронцям, що має в кишені 4 згортка із забороненими речовинами. Також громадянин повідомив поліцейських, що наркотичні речовини знаходились у нього для збуту через так звані "закладки". Даний факт підтвердився наявністю чисельних фото в телефоні чоловіка.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0