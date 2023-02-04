04.02.2023 17:40 Віталій Хінєвіч

На Харківщині підлітків підозрюють у вбивстві двох жінок

Трупи жінок знайшли на березі річки.

Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Правоохоронці повідомили, що 2 лютого близько 1:00 вони отримали інформацію про знайдені трупи на березі річки села П’ятницьке Печенізької об’єднаної територіальної громади Чугуївського району. Тіла жінок мали ознаки насильницької смерті.

У процесі слідчо-перативних заходів з'ясувалося, що до пригоди причетні двоє 16-річних жителів села П’ятницьке.

Правопорушників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальну справу відповідно до частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі чи довічне.

Також у рамках кримінально-процесуальної справи призначено судові експертизи.

Зловмисникам повідомили про підозру в скоєнні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



