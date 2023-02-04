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04.02.2023  17:40   Віталій Хінєвіч

На Харківщині підлітків підозрюють у вбивстві двох жінок

Трупи жінок знайшли на березі річки.

Вбили двох жінок
Фото: Поліція Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Правоохоронці повідомили, що 2 лютого близько 1:00 вони отримали інформацію про знайдені трупи на березі річки села П’ятницьке Печенізької об’єднаної територіальної громади Чугуївського району. Тіла жінок мали ознаки насильницької смерті.
 
У процесі слідчо-перативних заходів з'ясувалося, що до пригоди причетні двоє 16-річних жителів села П’ятницьке.
 
Правопорушників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
Відкрито кримінальну справу відповідно до частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі чи довічне.
 
Також у рамках кримінально-процесуальної справи призначено судові експертизи.
 
Зловмисникам повідомили про підозру в скоєнні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що У Харкові чоловік задушив свого брата.
 
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харьков, харків, кримінал
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