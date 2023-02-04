04.02.2023 17:05 Віталій Хінєвіч
Біля лісу на Харківщині впала жінка і не могла йти: на допомогу прийшли поліцейські
Подія сталася у селищі міського типу Ковшарівка.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Повідомляється, 4 лютого біля лісу у селищі міського типу Ківшарівка поліцейські помітили жінку біля лісу, яка лежала на землі та кликала про допомогу.
Першими на допомогу жінці прийшли працівники полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області, які в цей час патрулювали місцевість.
Як виявилось, 80-річна жінка впала і травмувала ногу, і не могла самостійно встати.
Жінка встигла замерзнути, оскільки тривалий час провела лежачи на землі.
Наряд поліції надав громадянці першу медичну допомогу. Після чого її з підозрою на перелом стегна було госпіталізовано.
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