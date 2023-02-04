04.02.2023 19:40 Віталій Хінєвіч

Харківські патрульні допомогли бабусі, яка була в безпорадному стані (відео)

3 лютого, ввечері на лінію 102 надійшов виклик від небайдужих громадян про жінку похилого віку, яка вже третій день не виходить на зв'язок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію у Харківській області.

Люди повідомили, що 89-річна бабуся мешкає одна та може хворіти.

Патрульні Андрій Мартовицький, Дмитро Сорокін та Владислав Водка оперативно прибули на вказану адресу.

Через вікно будинку поліцейські помітили бабусю, яка лежала на підлозі біля вікна в безпорадному стані. Вона була дезорієнтована і не могла дати собі ради.

Не гаючи часу, патрульні разом відчинили двері та потрапили до будинку.

Поліцейські одразу викликали швидку та контролювали стан жінки до приїзду лікарів. Медики надали бабусі кваліфіковану допомогу та ушпиталили її.

Раніше РЕДПОСТ писав, що біля лісу на Харківщині впала жінка і не могла йти: на допомогу прийшли поліцейські.



