Харківські патрульні допомогли бабусі, яка була в безпорадному стані (відео)

3 лютого, ввечері на лінію 102 надійшов виклик від небайдужих громадян про жінку похилого віку, яка вже третій день не виходить на зв'язок.
Раніше РЕДПОСТ писав, що біля лісу на Харківщині впала жінка і не могла йти: на допомогу прийшли поліцейські.
Комментариев: 0
Якщо ситуація дозволяє, розслабтеся та пливіть за течією - ви отримаєте масу позитивних емоцій, яких вам вистачить на весь тиждень.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Всесвітній день боротьби проти раку, який відзначається 4 лютого, нагадує про те, наскільки небезпечні та поширені онкологічні захворювання.
влажность:
давление:
ветер: