04.02.2023 18:55 Віталій Хінєвіч

Виставка робототехніки пройшла в Харкові

На заході було представлено 20 робіт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

У підземному переході до станції метро Майдан Конституції, 4 лютого відбулася виставка робіт робототехніки. На заході були представлені 20 робіт- роботів.

Усі присутні могли проголосувати за найкращий винахід і обрати найкреативнішого автора.

Перше місце посів вихованець школи робототехніки Inventor Ярослав Теляшенко. Друге та третє вибороли вихованці школи робототехніки Vilt Владислава Заїка і Віталій Великоденний.

Переможці отримали грамоти та цінні подарунки від директора Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради Олександра Власенка.

Також відвідувачі взяли участь у майстер-класах із шахів, шашок, гри Го, гомоку, конкурсах, пізнавальних вікторинах та спробували самі зконструювати роботів з конструкторів лего.

Крім цього зазначається, що захід був присвячений всесвітньому Дню робототехніки. Організатори є Управлінням менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради спільно з освітнім центром робототехніки "Volt", стем-школою "Інвентор", Харківською обласною федерацією шашок, Харківською обласною федерацією шахів та федерацією гри в Го.



