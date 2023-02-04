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04.02.2023  18:55   Віталій Хінєвіч

Виставка робототехніки пройшла в Харкові

На заході було представлено 20 робіт.

Харків виставка роботів
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
 
У підземному переході до станції метро Майдан Конституції, 4 лютого відбулася виставка робіт робототехніки. На заході були представлені 20 робіт- роботів. 
 
Усі присутні могли проголосувати за найкращий винахід і обрати найкреативнішого автора. 
 
Перше місце посів вихованець школи робототехніки Inventor Ярослав Теляшенко. Друге та третє вибороли вихованці школи робототехніки Vilt Владислава Заїка і Віталій Великоденний. 
 
Переможці отримали грамоти та цінні подарунки від директора Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради Олександра Власенка. 
 
Також відвідувачі взяли участь у майстер-класах із шахів, шашок, гри Го, гомоку, конкурсах, пізнавальних вікторинах та спробували самі зконструювати роботів з конструкторів лего. 
 
Крім цього зазначається, що захід був присвячений всесвітньому Дню робототехніки. Організатори  є Управлінням менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради спільно з освітнім центром робототехніки "Volt", стем-школою "Інвентор", Харківською обласною федерацією шашок, Харківською обласною федерацією шахів та федерацією гри в Го.
 
 

Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  харьков, харків, виставка, роботи
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