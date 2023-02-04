04.02.2023 18:55 Віталій Хінєвіч
Виставка робототехніки пройшла в Харкові
На заході було представлено 20 робіт.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Kharkiv SPORT City.
У підземному переході до станції метро Майдан Конституції, 4 лютого відбулася виставка робіт робототехніки. На заході були представлені 20 робіт- роботів.
Усі присутні могли проголосувати за найкращий винахід і обрати найкреативнішого автора.
Перше місце посів вихованець школи робототехніки Inventor Ярослав Теляшенко. Друге та третє вибороли вихованці школи робототехніки Vilt Владислава Заїка і Віталій Великоденний.
Переможці отримали грамоти та цінні подарунки від директора Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради Олександра Власенка.
Також відвідувачі взяли участь у майстер-класах із шахів, шашок, гри Го, гомоку, конкурсах, пізнавальних вікторинах та спробували самі зконструювати роботів з конструкторів лего.
Крім цього зазначається, що захід був присвячений всесвітньому Дню робототехніки. Організатори є Управлінням менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради спільно з освітнім центром робототехніки "Volt", стем-школою "Інвентор", Харківською обласною федерацією шашок, Харківською обласною федерацією шахів та федерацією гри в Го.
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