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02.02.2023  16:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові визначили переможців міського конкурсу «Учитель року - 2023»

Журі у складі 14 викладачів 5-ти закладів вищої освіти визначили 7 переможців.

Харків вчитель року
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У номінації «Захист України» перемогли учитель школи №71 Олег Горкун та учитель школи  №128 Андрій Ткаченко.
 
У номінації «Основи здоров’я» кращими стали учитель школи №102 Людмила Абазіна та учитель школи №2 Юрій Масальський, «Початкова освіта» - вчитель початкових класів гімназії №152 Ольга Смірнова.
 
Крім цього, у номінації «Фізична культура» перемогли учитель фізкультури школи №93 імені В. В. Бондаренка Валентин Кузняний та учитель школи №37 Денис Сердюк.
 
Також журі визначило 5 лауреатів конкурсу: 
  • Лілія Ахметова, вчитель початкових класів ліцею №89;
  • Ірина Войтенко, вчитель фізкультури школи №66; 
  • Павло Зінченко, вчитель предмета «Захист України» гімназії № 46 ім. М.В. Ломоносова; 
  • Світлана Пантелеєва, вчитель предмета «Основи здоров’я» школи № 57; 
  • Олена Шкребець, вчитель початкових класів гімназії №46 ім. М.В. Ломоносова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські освітяни та батьки долучаються до акції «Кров заради життя!»


Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, освіта, харків
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