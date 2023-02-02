02.02.2023 16:25 Віталій Хінєвіч
У Харкові визначили переможців міського конкурсу «Учитель року - 2023»
Журі у складі 14 викладачів 5-ти закладів вищої освіти визначили 7 переможців.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
У номінації «Захист України» перемогли учитель школи №71 Олег Горкун та учитель школи №128 Андрій Ткаченко.
У номінації «Основи здоров’я» кращими стали учитель школи №102 Людмила Абазіна та учитель школи №2 Юрій Масальський, «Початкова освіта» - вчитель початкових класів гімназії №152 Ольга Смірнова.
Крім цього, у номінації «Фізична культура» перемогли учитель фізкультури школи №93 імені В. В. Бондаренка Валентин Кузняний та учитель школи №37 Денис Сердюк.
Також журі визначило 5 лауреатів конкурсу:
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Лілія Ахметова, вчитель початкових класів ліцею №89;
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Ірина Войтенко, вчитель фізкультури школи №66;
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Павло Зінченко, вчитель предмета «Захист України» гімназії № 46 ім. М.В. Ломоносова;
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Світлана Пантелеєва, вчитель предмета «Основи здоров’я» школи № 57;
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Олена Шкребець, вчитель початкових класів гімназії №46 ім. М.В. Ломоносова.
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