02.02.2023 16:17 Дмитро Колонєй

Мешканці Харкова забезпечуються водою на довоєнному рівні

Про хід відновлення водопостачання містянам поінформували у КП «Харківводоканал».



Мешканці Харкова забезпечуються водою на довоєнному рівні



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківводоканал», за інформацією заступника генерального директора з експлуатації водопровідного господарства - директора Комплексу «Харківводопостачання» Владлена Волкова, зараз харків'яни щодоби споживають близько 400 тис. куб. м води.

«У перші місяці війни водопостачання було скорочене у кілька разів. На те були вагомі причини, і головна з них - масова евакуація харків'ян. Керівництво підприємства вжило всіх необхідних заходів для того, щоб усі жителі, які залишилися у Харкові, обов'язково були з водою. Своєчасно проводилися поточні ремонтні роботи, оперативно ліквідовувалися аварії на пошкоджених водоводах, та відновлювалися інші важливі виробничі об'єкти. Детально аналізували ситуацію та в міру повернення харків'ян подачу води збільшували», - зазначив Владлен Волков.

Крім того, попри безперервну ворожу агресію, торік ремонтникам вдалося замінити понад 10 км трубопроводів.



