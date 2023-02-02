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02.02.2023  16:17   Дмитро Колонєй

Мешканці Харкова забезпечуються водою на довоєнному рівні

Про хід відновлення водопостачання містянам поінформували у КП «Харківводоканал».


Мешканці Харкова забезпечуються водою на довоєнному рівні
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  КП «Харківводоканал», за інформацією заступника генерального директора з експлуатації водопровідного господарства - директора Комплексу «Харківводопостачання» Владлена Волкова, зараз харків'яни щодоби споживають близько 400 тис. куб. м води.
 
«У перші місяці війни водопостачання було скорочене у кілька разів. На те були вагомі причини, і головна з них - масова евакуація харків'ян. Керівництво підприємства вжило всіх необхідних заходів для того, щоб усі жителі, які залишилися у Харкові, обов'язково були з водою. Своєчасно проводилися поточні ремонтні роботи, оперативно ліквідовувалися аварії на пошкоджених водоводах, та відновлювалися інші важливі виробничі об'єкти. Детально аналізували ситуацію та в міру повернення харків'ян подачу води збільшували», - зазначив Владлен Волков.
 
Крім того, попри безперервну ворожу агресію, торік ремонтникам вдалося замінити понад 10 км трубопроводів.
 
Наадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як у Харкові відновлюють будинок, розбитий російським снарядом.
 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  комунальники, вода, харьков, харків
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