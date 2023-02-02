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02.02.2023  12:56   Рита Парфенова

Як у Харкові відновлюють будинок, розбитий російським снарядом (фото)

У Харкові продовжується відноулення будинків, які постраждали внаслідок військової агресії рф.

На вулиці Танкопія у Харькові відбудовують знищений обстрілом будинок

Один з таких будинків відбудовують у Немишлянському районі Харкова. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

У житловому будинку на вулиці Танкопія під час влучення снаряду було зруйновано покрівлю, стіни фасаду та перекриття.

Роботи по відновленню проводить АТ «Житлобуд-1». Робітники фактично відбудовують зруйновані поверхи на вцілілі фрагменти будинку.

На вулиці Танкопія у Харькові відбудовують знищений обстрілом будинок На вулиці Танкопія у Харькові відбудовують знищений обстрілом будинок

Раніше РЕДПОСТ писав, що в будинку, куди 29 січня влучила російська ракета, комунальники повернули опалення й водопостачання.

Читайте всі новини по темі ракетного удару по житловому будинку в центрі Харкова.


Источник:   ХМР
 Тэги:  ремонт, будинок, харьков, харків, агрессия россии
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