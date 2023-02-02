02.02.2023 12:56 Рита Парфенова

Як у Харкові відновлюють будинок, розбитий російським снарядом (фото)

У Харкові продовжується відноулення будинків, які постраждали внаслідок військової агресії рф.

Один з таких будинків відбудовують у Немишлянському районі Харкова. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.



У житловому будинку на вулиці Танкопія під час влучення снаряду було зруйновано покрівлю, стіни фасаду та перекриття.



Роботи по відновленню проводить АТ «Житлобуд-1». Робітники фактично відбудовують зруйновані поверхи на вцілілі фрагменти будинку.





Раніше РЕДПОСТ писав, що в будинку, куди 29 січня влучила російська ракета, комунальники повернули опалення й водопостачання.

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