02.02.2023 12:35 Віталій Хінєвіч

Коли настане весна: бабак Тимко дав прогноз

Тимко прогнозував, що на потепління варто очікувати в середині березня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне Харків.

Повідомляється, що бабак Тимко прогнозує, що весна в 2023 році настане з середини березня. Саме тоді варто очікувати на потепління.

Такий прогноз було зроблено 2 лютого, у День бабака на біостанції у Гайдарах.

У свою чергу в Українському гідрометеорологічному центрі відзначають, що День бабака - це свято, щоб привернути уваги до біорізноманіття та збереження українського степу.

«Бабак степовий, або байбак, або степовий сурок (Marmota bobak) — вид гризунів роду бабаків родини вивіркових. У 2021 році віднесений до зникаючих видів та внесений до Червоної книги України.

У зв'язку з тим, що існування бабака пов'язане з цілинами і перелогами, збереження його як виду треба здійснювати в заповідниках і припинити браконьєрське винищення, провадити інформаційну роботу серед мисливців.

До серйозних наукових прогнозів та синоптики, це не має жодного відношення»,- зазначили в Українському гідрометеорологічному центрі.



