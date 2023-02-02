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02.02.2023  12:35   Віталій Хінєвіч

Коли настане весна: бабак Тимко дав прогноз

Тимко прогнозував, що на потепління варто очікувати в середині березня.

Бабак Тимко
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне Харків.
 
Повідомляється, що бабак Тимко прогнозує, що весна в 2023 році настане з середини березня. Саме тоді варто очікувати на потепління.
 
Такий прогноз було зроблено 2 лютого, у День бабака на біостанції у Гайдарах.
 
У свою чергу в Українському гідрометеорологічному центрі відзначають, що День бабака - це свято, щоб привернути уваги до біорізноманіття та збереження українського степу.
 
«Бабак степовий, або байбак, або степовий сурок (Marmota bobak) — вид гризунів роду бабаків родини вивіркових. У 2021 році віднесений до зникаючих видів та внесений до Червоної книги України.
 
У зв'язку з тим, що існування бабака пов'язане з цілинами і перелогами, збереження його як виду треба здійснювати в заповідниках і припинити браконьєрське винищення, провадити інформаційну роботу серед мисливців. 
 
До серйозних наукових прогнозів та синоптики, це не має жодного відношення»,- зазначили в Українському гідрометеорологічному центрі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що синоптики представили шкалу, яка відображає зміни клімату.
 

Источник:   Суспільне
 Тэги:  харьков, погода, харків, тимко
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