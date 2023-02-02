02.02.2023 12:35 Віталій Хінєвіч
Коли настане весна: бабак Тимко дав прогноз
Тимко прогнозував, що на потепління варто очікувати в середині березня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Суспільне Харків.
Повідомляється, що бабак Тимко прогнозує, що весна в 2023 році настане з середини березня. Саме тоді варто очікувати на потепління.
Такий прогноз було зроблено 2 лютого, у День бабака на біостанції у Гайдарах.
«Бабак степовий, або байбак, або степовий сурок (Marmota bobak) — вид гризунів роду бабаків родини вивіркових. У 2021 році віднесений до зникаючих видів та внесений до Червоної книги України.
У зв'язку з тим, що існування бабака пов'язане з цілинами і перелогами, збереження його як виду треба здійснювати в заповідниках і припинити браконьєрське винищення, провадити інформаційну роботу серед мисливців.
До серйозних наукових прогнозів та синоптики, це не має жодного відношення»,- зазначили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости