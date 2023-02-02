02.02.2023 12:19 Рита Парфенова

росія готується до наступу на сході України

путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей.









Як передає РЕДПОСТ, про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомив у коментарі виданню Kyiv Post.



Він заявив, що є ознаки того, що росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни.



«Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей», – зазначив Андрій Черняк.



▫️ Також, представник ГУР МО України зазначив, що росія використовує територію білорусі для підготовки мобілізованих солдатів та не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.



«Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення білорусі до повномасштабного вторгнення на боці росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати», – заявив представник воєнної розвідки України.

Раніше РЕДПОСТ наводив думку керівника воєнної розвідки України Кирило Буданова, що ми повинні контролювати післявоєнну РФ, аби не повторилася агресія.



