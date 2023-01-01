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01.01.2023  15:51   Дмитро Колонєй

Прогноз на 2023 рік від воєнної розвідки України

Що чекає Україну у 2023 році розповів очільник ГУР МО України Кирило Буданов.

Прогноз на 2023 рік від воєнної розвідки України
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, за словами очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданова у ефірі Єдиного національного телемарафону, нас чекає наступне 
 

До березня у країні-агресорці буде критична ситуація з озброєнням:

  • у агресорів лишилося ракет на 2 масованих удари по Україні — вони зменшують кількість, щоб тримати імітацію інтенсивності цих ракетних атак;
  • її промисловість не співставна з промисловістю Радянского Союза, виробництво літаків стратегічної авіації відсутнє, це все старі літаки; 
  •  ТУ-95 і ТУ-160 — основа російського авіапарку;
  • на одну ракетну атаку РФ потрібно працювати 1,5-2 місяці;
  • виробництво Білорусі не здатне забезпечити агресора озброєнням;
  • росіяни зіткнулися з великою проблемою виробництва моторесурсу;
  • військова ситуація в Бахмуті не катастрофічна, там катастрофа з самим містом та руйнуваннями, яких завдали росіяни;

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Протестів у РФ не буде — це нереально, понад 70% мешканці країни підтримують цю війну;

  • мобілізація у РФ триває безперервно ще з березня 2022;
  • з 5 січня 2023 року у країні готуються закрити кордони для виїзду росіянам віком до 55 років (з території РФ та Білорусі);

Наступний рік принесе Україні радість і перемогу, а окупантам — трансфер державної влади. 

Перемога – це повернення у кордони 1991 року.

Але це не стане «закінченням» усіх процесів, вони будуть досить тривалими.

Нагадаємо, раніше ми наводили прогноз експерта, що в Україні значно скоротиться населення у 2023 році.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  прогноз, агрессия россии, украина
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