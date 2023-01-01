01.01.2023 15:51 Дмитро Колонєй
Прогноз на 2023 рік від воєнної розвідки України
Що чекає Україну у 2023 році розповів очільник ГУР МО України Кирило Буданов.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, за словами очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданова у ефірі Єдиного національного телемарафону, нас чекає наступне
До березня у країні-агресорці буде критична ситуація з озброєнням:
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у агресорів лишилося ракет на 2 масованих удари по Україні — вони зменшують кількість, щоб тримати імітацію інтенсивності цих ракетних атак;
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її промисловість не співставна з промисловістю Радянского Союза, виробництво літаків стратегічної авіації відсутнє, це все старі літаки;
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ТУ-95 і ТУ-160 — основа російського авіапарку;
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на одну ракетну атаку РФ потрібно працювати 1,5-2 місяці;
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виробництво Білорусі не здатне забезпечити агресора озброєнням;
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росіяни зіткнулися з великою проблемою виробництва моторесурсу;
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військова ситуація в Бахмуті не катастрофічна, там катастрофа з самим містом та руйнуваннями, яких завдали росіяни;
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Протестів у РФ не буде — це нереально, понад 70% мешканці країни підтримують цю війну;
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мобілізація у РФ триває безперервно ще з березня 2022;
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з 5 січня 2023 року у країні готуються закрити кордони для виїзду росіянам віком до 55 років (з території РФ та Білорусі);
Наступний рік принесе Україні радість і перемогу, а окупантам — трансфер державної влади.
Перемога – це повернення у кордони 1991 року.
Але це не стане «закінченням» усіх процесів, вони будуть досить тривалими.
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