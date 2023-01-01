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01.01.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік викрав прикраси

Харківські поліцейські за минулу добу опрацювали 1394 повідомлення громадян про правопорушення.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошко.
 
Повідомляється, що працівники кримінальної поліції викрили 46-річного зловмисника у крадіжці ювелірних виробів із золота з помешкання харків’янина.
 
Крім цього, поліцейські затримали чоловіка, який в центрі міста Харкова наніс тілесні ушкодження перехожому.
 
Також під час несення служби наряд поліції виявив чоловіка, який перебував у розшуку як безвісти зникла особа.
 
Нагадаємо, рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Куп'янську.
 
Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  криминал, харьков
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