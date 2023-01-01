01.01.2023 08:40 Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Куп'янську: оперативна інформація від ДСНС

За добу з 31 грудня 2022 року по 01 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



ДСНС Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що пожежа, спричинена ворогом, зафіксована у м. Куп’янську. Горіли господарчі споруди на площі 500 кв.м. Постраждалих не виявлено. Рятувальники 44-ї ДПРЧ разом із колегами з Луганщини боролись з вогнем понад 5 годин.

Також піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 80 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 12 тон питної води

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Таким чином, протягом звітного періоду здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – чергування;

3 – інші виїзди.

Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.