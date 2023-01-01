Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Куп'янську: оперативна інформація від ДСНС

За добу з 31 грудня 2022 року по 01 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.
Комментариев: 0
Краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.
Щорічний День миру 1 січня 1967 року встановив римський папа Павло VI (у католиків він називається День всесвітніх молитов за мир).
влажность:
давление:
ветер: