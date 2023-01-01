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01.01.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 06:00 01.01.2023 щодо російського вторгнення.

Генеральний штаб ЗСУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області. Зокрема, на Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Бучки і Ясна Поляна Чернігівської області; Нововасилівка, Винторівка, Уланове, Студенок, Ходине, Гірки, Іскрисківщина, Краснопілля на Сумщині та Уди,  Стрілеча, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова і Катеринівка Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку обстріляні Лозова Перша, Западне, Масютівка, Токарівка, Куп’янськ і Орлянське на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка Луганської області.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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