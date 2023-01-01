01.01.2023 08:00 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 06:00 01.01.2023 щодо російського вторгнення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області. Зокрема, на Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Бучки і Ясна Поляна Чернігівської області; Нововасилівка, Винторівка, Уланове, Студенок, Ходине, Гірки, Іскрисківщина, Краснопілля на Сумщині та Уди, Стрілеча, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова і Катеринівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстріляні Лозова Перша, Западне, Масютівка, Токарівка, Куп’янськ і Орлянське на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка Луганської області.