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01.01.2023  09:45   Віталій Хінєвіч

У новорічну ніч ППО знищила 45 ворожих дронів-камікадзе

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136».

Сили ППО
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
 
Повідомляється, що в результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних. БпЛА. Тринадцять у 2022-му і 32 – у 2023-му році.
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.
 
Источник:   Повітряні сили ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, ппо
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