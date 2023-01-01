01.01.2023 09:45 Віталій Хінєвіч

У новорічну ніч ППО знищила 45 ворожих дронів-камікадзе

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повідомляється, що в результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних. БпЛА. Тринадцять у 2022-му і 32 – у 2023-му році.

Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.