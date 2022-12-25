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25.12.2022  17:03   Дмитро Колонєй

Наступ окупантів у 2023 році: прогноз Міноборони Німеччини

У Німеччині спрогнозували дії РФ та Білорусі у наступному році.

Спрогнозувало наступ окупантів у 2023 році Міноборони Німеччини
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Kreiszeitung, Міноборони Німеччини висловило думку про два можливі варинати дії РФ у 2023 році. В обох випадках окупанти можуть застосувати армію Білорусі.
 
  • Перший варіант - масштабний наступ окупантів на Донбасі. Тоді армія Білорусі буде лише відволікати - військові РБ нібито почнуть розгортати озброєння поблизу кордону з Україною.
  • Другий варіант - Білорусь вступить у відкриту війну, іі війська можуть наступати на Київ, а росіяни по всьому Донбасу. Також можливі удари по західних областях України. Мета - відрізати постачання техніки від партнерів та змусити Україну капітулювати.
При цьому аналітики окреслили другий варіант як малоймовірний. Даний розвиток подій масштабніше і вимагатиме від Росії залучення набагато більших ресурсів.
 
На додаток до цього для реалізації плану знадобиться "набагато більше солдатів, ніж зараз".
 
Нагадаємо, раныше ми наводили прогноз дій окупантів, який дав Головномандувач ЗСУ, не виключаючий нового наступу ворога на Київ та загрози центральним та західним регіонам.
 
Источник:   Kreiszeitung
 Тэги:  наступление, прогноз, украина, агрессия россии
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