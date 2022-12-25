25.12.2022 17:03 Дмитро Колонєй

Наступ окупантів у 2023 році: прогноз Міноборони Німеччини

У Німеччині спрогнозували дії РФ та Білорусі у наступному році.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Kreiszeitung, Міноборони Німеччини висловило думку про два можливі варинати дії РФ у 2023 році. В обох випадках окупанти можуть застосувати армію Білорусі.

Перший варіант - масштабний наступ окупантів на Донбасі. Тоді армія Білорусі буде лише відволікати - військові РБ нібито почнуть розгортати озброєння поблизу кордону з Україною.

Другий варіант - Білорусь вступить у відкриту війну, іі війська можуть наступати на Київ, а росіяни по всьому Донбасу. Також можливі удари по західних областях України. Мета - відрізати постачання техніки від партнерів та змусити Україну капітулювати.

При цьому аналітики окреслили другий варіант як малоймовірний. Даний розвиток подій масштабніше і вимагатиме від Росії залучення набагато більших ресурсів.

На додаток до цього для реалізації плану знадобиться "набагато більше солдатів, ніж зараз".