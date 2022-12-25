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25.12.2022  17:35   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова промили десятки метрів зливової каналізації

Про це інформує КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.

Промили десятки метрів зливової каналізації комунальники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», фахівці підприємства:
  • промили ділянку колектору мережі зливової каналізації по вул. Клочківській,
  • прочистили дощоприймальні колодязі по вул. Роганській, а також русло водовідвідної канави у Григорівському бору, видалили та розкаряжили дерево, що впало у русло річки Лопань,
  • відремонтували дощоприймальні колодязі по вул. Благовіщенській, вул. Амурській та пр. Гагаріна.
За попередню добу комунальники промили 83 п. м колекторів та поперчників, прочистили 17 оглядових та дощоприймальних колодязів, відремонтували 6 колодязів.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  коммунальщики, ливневка, харьков
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