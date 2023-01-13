13.01.2023 21:35 Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова: комунальники ліквідують аварію під важливою магістраллю міста

У КП «Харківводоканал» поінформували про хід ремонтних робіт.



Міськрада

Як повідояляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківводоканал», бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» оперативно усувають пошкодження на зруйнованих вибухами ділянках трубопроводів на вул. Шевченка у Київському районі.

За інформацією заступника директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Миколи Завади, ракетним обстрілом 10 січня 2023 року окупанти пошкодили дві ділянки трубопроводів під проїжджою частиною вул. Шевченка.

Відновлення цієї ділянки водоводу бригади планують закінчити на початку наступного тижня.

З початку війни ворог 61 раз влучав снарядами у зовнішні мережі. Всі пошкодження від обстрілв загарбників, усунуті, водопостачання відновлене. Загалом комунальники замінили 1,5 км зруйнованих водоводів. Найбільше постраждали зовнішні мережі Київського, Салтівського та Індустріального районів.



