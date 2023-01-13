13.01.2023 16:01 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова за день ліквідували більше десятка аварій на мережах

Про це розповіли у КП «Харківводоканал».



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківводоканал», бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» напередодні ліквідували дев'ять пошкоджень на ділянках трубопроводів.

Зокрема, у Новобаварському районі ремонтники оперативно ліквідували аварії на магістралях діаметром 300 мм на пр. Ново-Баварському та вул. Пермській.

«У першому випадку, оперативно виявивши ушкодження, вирішили проводити комплекс відновлювальних заходів без відключення водопостачання. Також надійно спрацювали на вул. Пермській. Після усунення пошкоджень території впорядкували», - повідомив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Євген Сальков.

13 січня 2023 року, ремонтні бригади почали ліквідацію 14 пошкоджень на водопровідних мережах.

Повідомити про аварії на водопроводі можна за тел.: 15-33.



