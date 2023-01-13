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13.01.2023  16:01   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова за день ліквідували більше десятка аварій на мережах

Про це розповіли у КП «Харківводоканал».


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал», бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» напередодні ліквідували дев'ять пошкоджень на ділянках трубопроводів.
 
 
Зокрема, у Новобаварському районі ремонтники оперативно ліквідували аварії на магістралях діаметром 300 мм на пр. Ново-Баварському та вул. Пермській.
 
«У першому випадку, оперативно виявивши ушкодження, вирішили проводити комплекс відновлювальних заходів без відключення водопостачання. Також надійно спрацювали на вул. Пермській. Після усунення пошкоджень території впорядкували», - повідомив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Євген Сальков.
 
 13 січня 2023 року, ремонтні бригади почали ліквідацію 14 пошкоджень на водопровідних мережах.
 
Повідомити про аварії на водопроводі можна за тел.: 15-33.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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