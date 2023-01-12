12.01.2023 11:35 Віталій Хінєвіч

В Укренерго розповіли про ситуацію в енергосистемі

У дев’яти областях України 12 січня були перевищені ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

У компанії повідомили, що станом на 11:00 12 січня зберігається значний дефіцит потужності, особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання. Холодна погода сприяє зростанню споживання.

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 00:00 до 24:00.

«Наголошуємо, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, ворогом тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС. Ці потужності дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії.

«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога. І спільними зусиллями це нам поступово вдається.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень»,- зазначили в Укренерго.



