12.01.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники проводять заміну внутрішньобудинкових комунікацій

Системні роботи відбуваються в Індустріальному районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

На підприємстві повідомили, що бригади ділянки Індустріального району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» щодня виконують понад 30 заявок, що надходять від харків'ян, і інтенсивними темпами упорядковують комунікації.

Як повідомив сьогодні, 12 січня, начальник районної ділянки Сергій Шеховцов, лише останнім часом значний обсяг комплексних робіт, що включають масштабні заміни внутрішньобудинкових систем та запірної арматури, проведено в будинках на пр. Героїв Харкова, а також вулицях Велика Кільцева та Бібліка.

«У цих будинках нами було поєднано поточний ремонт та технічне обслуговування внутрішньобудинкових комунікацій. Зокрема, в одному з будинків на вулиці Великій Кільцевій, який дуже серйозно постраждав під час ворожого обстрілу, з профілактичних міркувань провели заміну каналізаційних комунікацій одразу у трьох під'їздах. Така виробнича політика дозволяє запобігати виникненню потенційно можливих аварійних ситуацій. На черзі – капітальний ремонт системи водопостачання в одному з будинків на бульварі Каркача», - поінформував Сергій Шеховцов.

Підбиваючи підсумки роботи підрозділу за минулий рік, начальник дільниці зазначив, що в районі вже упорядковано всі комунікації в будинках, що постраждали від агресора і де нині мешкають харків'яни. Також незважаючи на найскладнішу обстановку, пов'язану із серйозними руйнуваннями житлового фонду, ситуацію з водопостачанням та справною роботою системи водовідведення вдалося утримати під контролем.

«Є у нас і своє принципове правило: якщо в під'їзді мешкає навіть одна родина, то обов'язково її забезпечуємо водою. Наостанок вкотре нагадаю харків'янам про те, щоб вони використовували раковини та унітази лише за призначенням. А витрачений час на прочистки «забитих» каналізаційних комунікацій, ремонтники приділяли б важливим виробничим завданням, яких у нас, повірте, вистачає з головою», - наголосив Сергій Шеховцов.



