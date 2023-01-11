11.01.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова усунули аварію на водоводі

Харківські комунальники продовжують оперативно усувати аварійні ситуації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

На підприємстві повідомили, що 10 січня бригади аварійно-відновлювальних робіт ліквідували 11 пошкоджень на ділянках трубопроводів та упорядкували 7 оглядових колодязів. Зокрема, у Київському районі оперативно ліквідовано аварію на магістралі діаметром 300 мм на вул. Академіка Павлова.

«Виявивши пошкодження, досвідчені ремонтники одразу розпочали усунення аварійної ситуації. Завдяки злагодженим діям, а також наявністю всього необхідного для проведення відповідних робіт, впоралися у стислий термін. Також на магістралі діаметром 150 мм на провулку Кантеміра підготували до заміни ділянку трубопроводу», - повідомив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Віталій Чупандін.

Сьогодні, 11 січня, 21 бригада АВР Комплексу «Харківводопостачання» розпочала ліквідацію 17 пошкоджень на водопровідних мережах.

Для економії часу ремонтних необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, у Харкові пропонують увіковічнити героїчну працю комунальників, служб порятунку та територіальної оборони Харкова та області.



