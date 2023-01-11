11.01.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Профілактика грипу та ГРВІ: що потрібно знати

Громадянам надали рекомендації, як уберегти себе від інфекційних і вірусних захворювань.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Фахівці рекомендують зміцнювати імунітет за рахунок помірних фізичних навантажень, прогулянок на свіжому повітрі, правильного харчування та здорового сну.

Із початком опалювального сезону повітря вдома та в офісі стає сухим. Від цього пересихає слизова носа, що знижує її захисні властивості.

Щоб повернути її стан в норму, треба зволожувати порожнину носа, пити більше води, проводити частіше вологе прибирання, користуватись зволожувачем повітря, щогодини провітрювати приміщення.

В період епідемії ГРВІ слід відмовитись від рукостискань і вітальних поцілунків. І хворим, і здоровим варто носити захисну маску, яка закриває ніс і рот.

Не варто зловживати вітаміном С, оскільки це може нашкодити здоров’ю. Його добову дозу (80 мг) містять такі звичні для нас продукти: 200 грамів білокачанної капусти, 40 грамів чорної смородини, 80 грамів кропу або петрушки, 120 грамів шпинату, 300 грамів малини, 25 грамів болгарського перцю. У більшості випадків людині не потрібен додатковий вітамін С.

Також варто зробити щеплення від грипу мінімум за два тижні до початку епідемії або можливого зараження. Вакцинація під час хвороби підвищує ризик виникнення серйозних ускладнень.



