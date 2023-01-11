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11.01.2023  12:01   Євген Клочко

Немає аналогів в Україні: В "Харківобленерго" ввели в експлуатацію сучасну пересувну лабораторію

Пересувна повірочна лабораторія ППЛ-110 уведена в експлуатацію персоналом служби метрології АТ "Харківобленерго".

В Харківобленерго ввели в експлуатацію сучасну пересувну лабораторію
 
Про це РЕДПОСТ повідомили в пресслужбі енергокомпанії. За інформацією енергетиків, пересувна лабораторія введенна в експлуатацію завдяки реалізації запланованих заходів в рамках інвестиційної програми товариства. 
 
За словами начальника служби метрології Ігоря Корнійчика, повірочна лабораторія, якій немає аналогів в Україні, призначена для визначення метрологічних характеристик (повірки, калібрування) однофазних і трифазних трансформаторів напруги (ТН) 6-110 кВ вузлів обліку електричної енергії та систем релейного захисту, автоматики електропідстанцій товариства.
 
В Харківобленерго ввели в експлуатацію сучасну пересувну лабораторію В Харківобленерго ввели в експлуатацію сучасну пересувну лабораторію
 
Він також зазначив, що в її розробці і проектуванні безпосередню участь брав персонал товариства «Харківобленерго». 
 
Лабораторія змонтована на базі автомобіля Renault Master, але все обладнання в ній - українського виробництва. Фургон може перевозити до 5 осіб. 
 
В Харківобленерго ввели в експлуатацію сучасну пересувну лабораторію
 
За словами метрологів, поки що лабораторія використовується у місті Харкові, але у подальшому планується охопити всю Харківську областью.
 
В Харківобленерго ввели в експлуатацію сучасну пересувну лабораторію
 
Довідка: Лабораторія ППЛ-110 обладнана шафами для засобів вимірювальної техніки, спеціального одягу і взуття, засобів захисту та пристосувань. Лабораторія має як мережеве живлення 380 (220) В, так і автономне - трифазний генератор. Для додаткового захисту персоналу в ППЛ-110 існує система захисту: відповідні комутаційні апарати, кінцевики, загородження, сигналізація тощо.
 
Раніше ми повідомляли, що семеро співробітників АТ «Харківобленерго» відзначені державними нагородами з нагоди Дня енергетика
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  харьков, харьковоблэнерго
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