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08.04.2022  16:48   Евгений Клочко

Сотрудники "Харьковоблэнерго" подорвались на мине в районе Дергачей

Несчастный случай произошел 8 апреля на окраине города Дергачи.

Подорвались на мине в Дергачах сотрудники Харьковоблэнерго Харьков 8 апреля
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу "Харьковоблэнерго". Омечается, что бригада энергетиков направлялась на устранение аварийного повреждения электросети. По предварительным данным, служебный пикап на грунтовой дороге наехал на мину. В результате взрыва два работника Дергачевского РЭС получили ранения, их доставили в больницу. От автомобиля осталась куча железа.
 
По имеющейся информации предприятия, раненых ремонтиников уже прооперировали. Угрозы для их жизни нет.
 
Специалисты "Харьковоблэнерго" отмечают, что с начала войны ежедневно работают в зоне боевых действий, неоднократно попадая под обстрелы. Несмотря на риск для жизни, энергетики держат электрические сети в рабочем состоянии, от которых питаются больницы, объекты критической инфраструктуры и жилые районы.
 
Напомним, что российские оккупанты помимо обстрелов жилых кварталов «градами» и «смерчами»,  дистанционно минируют территорию Харьковской области.
 
Тэги:  агрессия россии, харьковоблэнерго, мины, харьков
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