08.04.2022 16:48 Евгений Клочко

Сотрудники "Харьковоблэнерго" подорвались на мине в районе Дергачей

Несчастный случай произошел 8 апреля на окраине города Дергачи.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу "Харьковоблэнерго". Омечается, что бригада энергетиков направлялась на устранение аварийного повреждения электросети. По предварительным данным, служебный пикап на грунтовой дороге наехал на мину. В результате взрыва два работника Дергачевского РЭС получили ранения, их доставили в больницу. От автомобиля осталась куча железа.

По имеющейся информации предприятия, раненых ремонтиников уже прооперировали. Угрозы для их жизни нет.

Специалисты "Харьковоблэнерго" отмечают, что с начала войны ежедневно работают в зоне боевых действий, неоднократно попадая под обстрелы. Несмотря на риск для жизни, энергетики держат электрические сети в рабочем состоянии, от которых питаются больницы, объекты критической инфраструктуры и жилые районы.

Напомним, что российские оккупанты помимо обстрелов жилых кварталов «градами» и «смерчами», дистанционно минируют территорию Харьковской области.