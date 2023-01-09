09.01.2023 16:47 Дмитро Колонєй
На харківській автотрасі знайшли гранати та міни (фото)
Вибухонебезпечні предмети виявили харківські правоохоронці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, на Ізюмщині поліцейські знайшли на узбіччі дороги протитанкові міни та гранати. 3 протитанкові міни ТМ-62М та 4 ручні гранати Ф-1 виявили на узбіччі траси регіонального значення «Київ-Харків-Довжанський»
Доступ на небезпечну територію був негайно заблокований. На місце викликані представники вибухотехнічної служби.
Поліцейські додатково провели роз’яснювальну роботу серед місцевого населення щодо дотримання особистої безпеки та дій у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, у тому числі замаскованих під них речей.
Шановні громадяни, якщо ви виявили підозрілий або вибухонебезпечний предмет, не зволікайте та одразу телефонуйте за номерами 102 або 101! Бережіть своє життя!
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